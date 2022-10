Antonella Fiordelisi: "Totti? Mi ha scritto su Instagram due mesi fa (quando stava con Noemi)"

Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio sul presunto flirt con Francesco Totti a cui lei stessa aveva accennato rivelando, ai suoi compagni di avventura, che l'ex capitano della Roma le aveva scritto. La Fiordelisi, infatti, durante una chiacchierata con gli altri vipponi si era lasciata scappare che tra i tanti uomini che le hanno scritto sui social c'era anche l'ex marito di Ilary Blasi. All'ascolto di questa frase la regia del Gf aveva subito censurato la scena per evitare problemi e gaffe ma stasera, nella diretta della tredicesima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha deciso di andare a fondo della vicenda per scoprire, soprattutto, a quando risalivano quei messaggi.

La Fiordelisi, chiamata in superled ha quindi messo le cose in chiaro: "Sì Totti mi ha scritto "Ciao" su Instagram. Quando? Io non so il periodo preciso, non me lo ricordo perchè mi scrisse solo "Ciao" e poi rimase la scritta accetta-richiesta e rifiuta-richiesta. Io non l'ho accettato perché l'ho visto troppo tardi altrimenti l'avrei fatto", ha raccontato Antonella per per specificare che i messaggi da Totti le sono arrivati due mesi fa.

"È successo due mesi fa. Con Ilary era già finita", ha detto la Fiordelisi ma Alfonso ha subito fatto notare che, nonostante fosse finito il matrimonio con Ilary, Totti, in quel periodo, stava con Noemi Bocchi, la sua nuova fidanzata.

A questo punto è arrivata la provocazione di Antonella che ha voluto salutare Noemi in diretta: "Ciao Noemi".

Poi il discorso si è spostato Antonella e tutte le sue conquiste vip: "Comunque mi scrivono tantissimi calciatori, quest'estate mi ha scritto, inizia con la Z ed è di Roma ma non si è presentato all'incontro. Anche Iguain mi aveva scritto però è stato un po' più esplicito. Prima ha iniziato a parlare del più e del meno, poi mi ha chiesto foto spinte e da lì è finita, io non gliele ho mandate, gli ho mandato una faccia buffa".