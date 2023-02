Gf Vip, 8 nominati e Alfonso Signorini contro Antonella: "Puoi andartene se vuoi"

(Il video di Antonella nel confessionale)

Ieri sera è andato in onda uno scontro tra titani: il Grande Fratello Vip e Sanremo. La battaglia a colpi di telspettatori è stata vinta dal Festival della canzone italiana, ma durante la diretta con la casa più spiata d'Italia non sono mancate le dinamiche che hanno creato dibattito.

Sicuramente da segnalare, oltre le ben 8 nomination (di cui parliamo più giù), è il confronto tra Alfonso Signorini e Antonella Fiordelisi. La vippona è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione e negli ultimi giorni è stata quasi sempre al centro della discussione in quanto si è sentita presa di mira dai suoi coinquilini.

"Antonella si sente fortemente messa in discussione da un bel gruppo di persone e le immagini che abbiamo mandato lo mostrano - così ha aperto l'argomento Antonella contro tutti Signorini -. Vi devo dire che immagini come queste sono state sempre viste, non c’è niente di eccezionale. Senza andare a scomodare le primissime edizioni tipo quella di Floriana, più recentemente vi ricordate Soleil? Dayane? Maria Teresa? Avevano tutte una casa contro. La regola è che chi ha resistito pur essendo isolato, vedi Mauro Marin, vedi Guendalina Tavassi, sono tutti arrivati fino alla finale".

Antonella è quindi stata chiamata in confessionale e lì dopo la domanda di Alfonso su come si sentisse, lei è scoppiata a piangere e ha affermato di non stare bene: "Non mi piace l’aria, non ho mai fatto del male a nessuno e non ho mai parlato alle spalle male di nessuno; sono anche migliorata e non ho attaccato gli altri".

Signorini però la ferma subito e prendendo la parola le spiega che è anche un po' colpa del suo carattere se adesso si trova isolata: "Sei una ragazza schietta e questa tua schiettezza non ti ha fatto fare amicizia. Tu rispetto alle altre persone che ti ho citato non ti chiudi in te stessa ma parti all’attacco e questo complica le cose". Ovviamente Antonella ha voluto spiegare le sue ragioni e ha motivato il suo bisogno di mostrarsi forte: "Quando una persona si mostra debole gli altri tendono a prevaricarla. Il problema è che durante questi mesi non si è trattato più di Antonella che ha a che fare con una persona e si dicono determinate cose, ma si è trattato più di un gruppo che fa unione e si sente forte perché devono sparlare di Antonella". Antonella ha poi aggiunto che ciò che più la fa soffrire è che non è una sola persona ad andarle contro ma otto.

Signorini: "Un conto è giocare, un conto è stare male"

Ancora una volta è Signorini ha rimettere i puntini sulle "i": "Partendo dal tuo discorso 'un conto è combattere contro uno, un conto è combattere contro otto, questa è una lotta impari', c'è da aggiungere che però l’animo umano fa sì che noi cerchiamo delle alleanze. Questo non significa fare branco, ma condividere delle emozioni. Anche tu fai gruppo nel momento in cui cerchi un’alleanza con Nikita, Antonino o Daniele: è normale. Credo che sia normale che le persone che tu hai coinvolto nel tuo attacco frontale siano più numerose di quelle che hai lasciato da parte. No?".

Signorini parla anche di quanto dichiarato dal padre di Antonella in questi giorni, che ha parlato di bullismo: "Questa è una gara che non esclude i colpi bassi, ma quando si parla di questo si tirano in ballo parole pesanti: si parla di bullismo e di pressione psicologica. Tu senti che c’è del bullismo nei tuoi confronti, Antonella?". Fiordelisi ha spiegato che no, non si tratta di bullismo "ma non sono carini con me".

Volendo arrivare ad un epilogo il conduttore ha chiuso la questione invitando Fiordelisi a prendere una decisione: "Hai 24 anni, sei responsabile delle tue azioni. Se vivi in una condizione di vera pressione psicologica, di vero disagio, di vero bullismo e non parlo di colpi bassi, ma di disagio psicologico, io ti dico: non rimanere nel gioco perché non voglio che tu stia male. Un conto è giocare, un conto è stare male".

I nominati al televoto

Sono ben otto i concorrenti che sono in nomination: Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Donnamaria, Nicole, Nikita e Oriana. Le opinioniste invece hanno deciso di salvare Antonella Fiordelisi (salvata da Sonia Bruganelli) e Luca Onestini (salvato da Orietta Berti), gli immuni della casa invece sono Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Andrea Maestrelli e Alberto De Pisis.