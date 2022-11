Fiordelisi-Totti, si passa alle vie legali: il comunicato degli avvocati

Il nome di Francesco Totti pronunciato al Grande Fratello Vip da Antonella Fiordelisi sta producendo conseguenze fuori dalla casa più spiata d'Italia, con l'intervento del team legale della gieffina che su Instagram chiede di fare chiarezza sulla questione per evitare di passare alle vie legali. I fatti sono noti a chi ha seguito le dinamiche televisive del reality di Canale5: durante una conversazione con i compagni, la concorrente aveva confidato di aver ricevuto un messaggio social dall'ex calciatore. La questione era stata indagata da Alfonso Signorini in diretta tv e anche in quella sede Fiordelisi aveva confermato il dettaglio precisando che quel "ciao" ricevuto da Totti risaliva a circa due mesi fa, quando la fine del matrimonio con Ilary Blasi era ufficiale così come la storia con Noemi Bocchi.

A smentire ogni dichiarazione di Fiordelisi è stato poi Alex Nuccetelli, amico di Totti: "In questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip" ha detto a Biccy: "Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie". E ancora: "Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello".

Il comunicato degli avvocati di Antonella Fiordelisi

A distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni di Nuccetelli, sulla pagina Instagram di Antonella Fiordelisi è stato pubblicato un comunicato in cui si chiede a Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot che provi l'effettiva richiesta di messaggi inviata alla ragazza. "È troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza", si legge nel post: "Se il sign. Totti è sicuro di non aver ionviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione" si legge ancora nella nota che prosegue chiedendo, in caso di mancata autorizzazione, delle scuse ufficiali da parte di Totti "per le frasi diffamatorie peraltro aggravate a mezzo stampa (...) mai smentite da Totti". Infine l'annuncio di passare alle vie legali contro lo stesso Totti e Nuccetelli in caso di mancata risposta alle richieste così formulate.