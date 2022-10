Gf Vip, Antonella e Edoardo si baciano: lei viene criticata e interviene il padre

Antonella Fiordelisi è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip: tra filrt e prese di posizione importanti che l'hanno portata a scontrarsi per difendere Marco Bellavia. Spesso l'abbiamo vista vicina a Edoardo Donnamaria, ma in realtà - come lei stessa ha dichiarato nella notte dopo la puntata di giovedì scorso - l'uomo che la attrae veramente è Antonino Spinalbese che però non si capisce se sia interessato a qualcuna o se stia solo giocando.

Dopo qualche ora di distacco da Edoardo ecco che però Antonella è tornata tra le sue braccia, l'ex volto di Forum le ha ribadito il suo interesse e che non gli sta piacendo questo "gioco". "Io non ti capisco, capisco tutti ma te no - ha spiegato Fiordelisi provando a giustificare il suo comportamento ambiguo - A me piaci. A me quando piace qualcuno devo usare delle strategie sennò non capisco bene. Lo faccio apposta. Voglio vedere se sei sincero". Dopo questo discorso Antonella ha chiesto un abbraccio che non si è poi fatto attendere molto. Dopo qualche coccola ecco che i due si sono baciati: i primi baci di questa edizione.

L'intervento del padre di Antonella Fiordelisi

In molti quindi sui social hanno scritto che non comprendono il comportamento di Antonella, che sta prendendo in giro Edoardo e che sta facendo il doppio gioco è a questo punto che il padre della gieffina ha deciso di intervenire per difendere la figlia: "Antonella ha una tremenda paura degli uomini. Vi assicuro che ha incontrato parecchi cogl**ni. Credo abbia solo bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà la prossima volta". Nel passato amoroso di Antonella compare anche Francesco Chiofalo, la relazione con l'ex concorrente di Temptation Island non è mai piaciuta alla famiglia, e Stefano spesso ha avuto discussioni con l'ex della figlia.