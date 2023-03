Gf Vip, Edoardo spinto con Antonella: condannati i gesti troppo espliciti

Oltre 250mila visualizzazioni per i video, pubblicati questo fine settimana soprattutto su Twitter, di Edaordo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Momenti ripresi dalle telecamere che hanno fatto discutere e che sicuramente continueranno a far discutere anche questa sera in occasione della diretta.

Per molti utenti, che hanno commentato e ricondiviso quei secondi, Donnamaria avrebbe un comportamento inappropriato, talvolta troppo fisico nei confronti della fidanzata: nei filmati si vede Edoardo che abbraccia, stringe, bacia e anche tocca le parti intime di Antonella nonostante lei cerchi di bloccarlo. Per questi motivi alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno chiesto che siano presi dei provvedimenti.

Guardando i video si sente Antonella che in più occasioni chiede a Donnamaria di smetterla, "basta, mi schiacci, ora basta Edoardo" ripete la vippona. "Edoardo, mi fai male, levati" dice ancora Antonella in un'altra occasione in cui Edoardo l'ha abbracciata e baciata quasi con forza. "Non mi toccare, mi fai male Edoardo" afferma Fiordelisi in un'altra clip in cui il compagno la spinge sopra a uno dei divani della casa.

Ma uno degli episodi che più ha shoccato la comunità del Gf Vip sui social è stato quando Edoardo si è avvicinato ad Antonella mentre lei era in cucina, si è posizionato alle sue spalle e mentre l'abbracciava le ha toccato le parti intime. Questo gesto ha lasciato senza parole Fiordelisi, sui social, il video è stato condiviso su Instagram, si leggono frasi come: "Va cacciato via!" e "Non si può guardare questo schifo in tv".

C’è un limite a tutto se Antonella dice ripetutamente “BASTA” “NO” lo scansa con le mani sposta la testa!

La faccia di Anto spaventata! la vedete o no?

EDO continua CON MODI AGGRESSIVI! Queste sono MOLESTIE! #gfvip #fiorde #donnalisi #FUORIDONNAMARIA @SBruganelli pic.twitter.com/35Tf3pPVeh — A (@Ana__15) March 3, 2023