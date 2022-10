"Mi ha scritto": Antonella Fiordelisi parla di Francesco Totti e il Gf Vip la censura

Anche nella casa del Grande Fratello Vip si parla di Francesco Totti. L'ex calciatore è stato citato quasi per caso, ma ha creato non poco dibattito sui social. A pronunciare il nome di Totti è stata Antonella Fiordelisi mentre stava parlando con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria dei nomi che darebbero ai loro figli se mai diventassero genitori. Un discorso innocente che spesso chi non ha figli si trova a fare, ma proprio in quel frangente ecco che spunta il nome di Totti.

Tra i vari nomi hanno citato anche Francesco e Edoardo fa l'associazione con "Totti", in quel momento Fiordelisi afferma: "Mi ha scritto Totti!". Nei video condivisi sui social si vede la concorrente mettersi la mano di fronte alla bocca come per dire 'questo non dovevo dirlo', Antonella allora si nasconde tra le braccia di Donnamaria che a sua volta esclama: "Non è vero!".

Ovviamente quelle quattro parole hanno alzato un polverone non indifferente su Twitter anche perché la regia ha prontamente cambiato inquadratura silenziando in questo modo Antonella, Giaele e Edoardo. In questo modo l'interesse intorno alla parole di Fiordelisi è cresciuto a dismisura e in molti si stanno chiedendo di cosa abbiano parlato i due e dov'è che Totti abbia scritto all'inquilina della casa più spiata d'Italia, su Instagram forse?

Alcuni pensano che Fioredelisi abbia citato Totti solo per far parlare di sé e avere quei cinque minuti di popolarità, altri invece provano a fare per buone le parole della gieffina ma vogliono sapere di più e si chiedono se Alfonso Signorini, nella diretta di questa sera 31 ottobre, chiederà spiegazioni a Antonella o meno.