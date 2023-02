Gf Vip, "Te l'ha data subito ora fa la santarellina": Antonella Fiordelisi e le orrende parole contro Micol

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera tra Antonela Fiordelisi e Edoardo Donnamaria c'è stato un nuovo confronto-scontro. Purtroppo, nel confronto tra i due, è stata citata da Fiordelisi Micol Incorvaia, ex di Donnamaria. La gieffina pretende che il fidanzato prenda le sue difese quando viene accusata dai compagni, in particolare quando a parlare di lei è Micol.

Le parole di Antonella hanno suscitato non poche reazioni sui social, qualcuno si è anche chiesto "come facciano i fan a difenderla ancora. È imbarazzante", e sicuramente nella puntata di giovedì saranno mostrate le immagini che stanno facendo il giro del web.

Cosa ha detto Antonella su Micol

Nel video condiviso su Instagram e Twitter si sente Antonella parlare con Edoardo e pronunciare queste parole: "Invece tu con una persona che ti sei sco*ato svariate volte, che sia che eravate ubriachi, che è successo che te l'ha data la sera appena ti ha visto, tutte le cose che mi hai detto, cioè subito. Non come fa qua la santarellina, me l'hai detto anche tu. Voglio sapere come mai tu adesso - che ci sei stato insieme, lei me ne ha dette di tutti i colori, mi offende, mi provoca in continuazione, parla male di me col microfono - tu non dica 'a' ma anzi. Io sono la tua fidanzata". Il video si interrompe e non è possibile sapere cosa abbia risposto Donnamaria.