Gf Vip, Antonella fa una scenata a Edoardo: è gelosissima di Micol

(Nel video la discussione tra Edoardo e Antonella)

Maretta in casa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia, nata appena due settimane fa, deve fare i conti con la prima crisi. Il motivo? La gelosia dell'influencer nei confronti di Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo entrata ieri sera nel loft di Cinecittà. A infastidire Antonella è stato l'atteggiamento confidenziale che secondo lei l'assistente di Forum avrebbe avuto nei confronti della sorella di Clizia: "Come ti viene di chiamarla 'matta', che hai nel cervello? Lo dici sempre a me 'matta', poi vedi quella, la tua ex, e lo dici anche a lei? Cambia aggettivo, che l'hai la fantasia".

A nulla servono le giustificazioni di Edoardo, Antonella non vuole sentire spiegazioni. Anche Tavassi si inserisce nella discussione, provando a difendere il nuovo amico, ma niente da fare. "Lui l'ha sempre detto di me 'questa è matta, quanto mi piace', nei confessionali. Ieri quando ha visto lei ha detto la stessa cosa". "Dire 'matta' cambia, dipende dal tono e dal contesto, a Roma si usa" insiste Edoardo Tavassi, ma Antonella è irremovibile. Inutile anche il tentativo di Patrizia Rossetti nel ricordarle che sono stati insieme pochissimo tempo lui e Micol: "Ma quale poco tempo - ribatte - In vacanza in Sicilia, poi a Roma, poi si sono rivisti".

Gia ieri sera Antonella aveva perso le staffe davanti a Micol. "Vi siete lasciati perché a letto non andava bene" le ha chiesto subito, senza mezzi termini. E ancora: "Non sapevo facessi l'opinionista visto che dici che lui è più preso di me. Siete amici e basta o amici di letto?". Se questo è solo l'inizio, ne vedremo delle belle.