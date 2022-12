Gf Vip, "Hai visto come prendo bene le palle?": Antonella esagera imitando Oriana

(L'imitazione di Oriana Marzoli fatta da Antonella Fiordelisi)

La gelosia di Antonella Fioredelisi nei confronti di Antonino Spinalbese, anche se lei non lo ha mai detto apertamente, si fa sempre più evidente. Com'è evidente anche l'antipatia che prova per Oriana Marzoli visto il flirt - molto passeggero - con Antonino.

In questi giorni i vipponi sono stati invitati dalla produzione a farsi le imitazioni e proprio a seguito dell'imitazione che Antonella ha fatto di Oriana, la gieffina è stata sommersa dalle critiche e dalle accuse di aver esagerato. Della stessa opinione anche Edoardo Donnamaria che ha duramente ripreso la 'compagna'.

Durante il gioco ImitaVip Fiordelisi si è vestita, o meglio dire svestita, e indossando un reggiseno e perizoma neri e una una micro-gonna semi trasparente, gli occhiali da sole e una parrucca bionda ha fatto il verso a Oriana: imitandola nei comportamenti che l'inquilina ha tenuto nei primi giorni in cui è entrata nella casa.

La frase di Antonella Fioredelisi

Così agghindata si è presentata a tutti gli altri inquilini e con il lato B ben in vista si è messa a fare degli esercizi e a imitare la parlata di Oriana. Ecco che poi si è avvicinata a Antonino Spinalbese, che era in cucina, e dopo aver urlato varie volte "amore dolce" ecco che pronuncia la frase incriminata: "Hai visto come prendo bene le palle?". L'ex hairstylist non ha preso le distanze dall'affermazione di Fioredelisi e anzi è scoppiato a ridere.

Subito dopo è intervenuto Edoardo Tavassi che ha sottolineato come Oriana non abbia mai detto tali frasi e poi Marzoli ha commentato quanto successo con solo due parole: "Imitazione pessima", poi rivolgendosi a Donnamaria gli ha chiesto se adesso la sua fidanza gli piacesse di più.

Anche Edoardo ha esagerato e infatti il web si sta ribellando anche nei suoi confronti. Parlando della scena dell'imitazione ha dichiarato: "Non fare la tr**a", riferito al modo in cui è vestita. Di tutta risposta Antonella ha replicato affermando che lei sta solo facendo un gioco e parlando con gli altri ha sottolineato che "a me degli uomini in questa casa non me ne frega nulla, neanche di Antonino. Mi piace Edoardo e amo Edoardo. Dovevo fare Oriana, quando faccio una cosa la devo fare bene. Si è arrabbiato per come ero vestita".

Rendendosi conto di quanto detto, e sottolineando come l'imitazione di Antonella sia stata di cattivo gusto, Edoardo parlando con Luca Onestini ha dichiarato: "Sabato succederà un macello".