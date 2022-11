"Sei un po' ingrassata": nella notte la reazione di Antonella Fiordelisi alla frase del padre in diretta tv

Antonella Fiordelisi è stata tra le protagoniste dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip in onda lunedì 31 ottobre. Il chiarimento sull'ambiguo messaggio che Francesco Totti le avrebbe inviato qualche mese fa e i commenti su altri presunti corteggiatori non sono stati gli unici argomenti che l'hanno riguardata nel corso della puntata, dove la visita del padre Stefano si è rivelata per lei come una sorpresa inaspettata. Complimenti per il percorso televisivo fatto fino ad ora e i consigli di credere nella storia con Edoardo Donnamaria sono stati gli argomenti trattati dall'uomo che, a un certo punto, le ha rivolto un'osservazione sul suo aspetto fisico. E se da qualche telespettatore la frase è stata commentata durante la puntata, la diretta interessata ci ha pensato nella notte a farlo.

Antonella Fiordelisi commenta la frase del padre

"Sei bellissima, Antonella. Ti guardo sempre con mamma, non perdiamo un secondo" ha esordito Stefano parlando alla figlia anche a nome della sua mamma: "Ormai siamo Donnalisi, perciò credi in questa storia" ha aggiunto ancora riferendosi ad Edoardo che considera una bella persona di cui fidarsi. Poi l'argomento è andato sull'aspetto fisico della figlia che per molti anni ha fatto parte della squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2 della nazionale italiana nella sezione Under 20 spada.

"Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più. Guarda Pamela, seguila. Vedi che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno" ha osservato il signor Stefano che per questa frase sull'immagine della figlia è stato destinatario dei commenti dei telespettatori niente affatto d'accordo con la sua considerazione. Sul dettaglio è tornata anche la stessa Antonella: "Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre, ma non quello di non mangiare" ha affermato sicura dopo la diretta televisiva, trovando il supporto dei fan concordi nel considerarla bellissima proprio come quando è entrata nella cada del Grande Fratello Vip.

Il padre di Antonella che le dice di mangiare meno che è ingrassata, lo avesse detto il mio a me, gli avrei tirato una scarpa ??? #gfvip — Anthares (@Anthare09953871) October 31, 2022

Immagina di non vedere tua figlia per due mesi, trovartela di fronte e dirle di essere ingrassata in prima serata in diretta nazionale, io boh.



Tra l'altro se Antonella è grassa, io mi dovrei buttare nel bidone dell'umido #GFvip — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 31, 2022

(In basso, il video della sorpresa del padre di Antonella Fiordelisi)