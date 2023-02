Caos al Gf Vip, Antonella contro tutti: le liti nel cuore della notte (VIDEO)

La notte nella casa del Grande Fratello Vip è sempre molto movimentata e dopo la puntata di lunedì i vipponi non dormono sogni tranquilli, soprattutto Antonella Fiordelisi. La concorrente dopo aver deciso di lasciare Edoardo Donnamaria, sempre durante la notte, ha deciso di avere un duro scontro con la maggior parte dei suoi coinquilini.

Il tutto è scoppiato quando Edoardo Tavassi ha riaperto la questione accusa di "violenza" mossa da Antonella a Donnamaria quando le ha dato degli schiaffetti sul viso prima della diretta di lunedì e Antonella lo ha accusato di averle "messo le mani addosso" iniziando anche ad ansimare e ad agitarsi. Fiordalisi durante la puntata avrebbe poi negato di aver detto quelle parole, ma le ha poi dovute confermare dopo che Alfonso Signorini l'ha "minacciata" che avrebbe cercato il video.

Le liti nella notte tra Antonella e quasi tutti i vipponi

Quindi ieri sera quando stavano parlando di nuovo di quanto accaduto Fiordelisi di nuovo ha provato a smentire, ma ecco che i vipponi prontamente l'hanno corretta ricordandole che aveva dichiarato il contrario in diretta nazionale e in particolare Edoardo l'ha rimproverata: "Ma come ora neghi, ieri hai confessato! Ti hanno sentita!". E a coro si sono unite Nicole e Giaele prendendo le difese di Donnamaria e ribadendo di aver sentito anche loro quelle parole. A questo punto Antonella si è arrabbiata e ha iniziato a urlare non solo contro i suoi nemici, ma anche nei confronti di Davide e Antonino che la stavano difendendo: "Smettete di difendermi altrimenti vi nominano, sappiamo come fanno, è tutto studiato c’è un branco contro di me".

La discussione con Tavassi è continuata e Fiordelisi ha esclamato più volte: "Ma come ti permetti, ma come ti permetti?!". "Non ci provare proprio. Hai messo il reality al primo posto e Edoardo all’ultimo. Strumentalizzare Edoardo per una cosa del genere e ancora parla" ha chiosato il fratello di Guendalina. Fiordelisi furiosa ha lasciato la stanza, ma dal soggiorno ha continuato a urlare: "Ma come vi permettete!". "Mi mettono in bocca cose non vere queste persone qui bellissime che hai affianco" ha poi affermato rivolgendosi però a Donnamaria, quest'ultimo sconvolto le ha ricordato che è stata lei a dirlo in puntata.

La lite poi è continuata contro Nicole Murgia: "Vergognati anche tu, hai più di 30 anni e vergognati. Lo hai sentito perché ti piace dire così e mettermi in cattiva luce, vi piace fare questa cosa. Io so che godi, parli sempre di me smettila. Parla dei tuoi figli, non parlare di me". "Ieri in gruppo tutti che applaudivano, è bello applaudire così? Ma come ti permetti? - ha continuato accusando ancora Murgia - Ma chi sei? Mi state prendendo in un momento di debolezza e lo fate apposta. Siete delle brutte persone fatevelo dire. Sei anche tu una brutta persona, tutti quanti a farmi passare per quella che non sono, tutti in gruppo. Parla della tua vita, imita le persone. Non mi dare fastidio, ma come vi permettete".

Nicole si è limitata a dire che stava commentando quanto successo: "È uscito un discorso e abbiamo commentato. È il Grande Fratello, sennò vai a casa tua. Ho commentato una cosa che dici che è falsa, ma io ho sentito con le mie orecchie. Ti fa più onore dire di aver sbagliato e che te ne penti".

Poi è arrivata la volta anche di Alberto, Giaele, a cui ha dato dell'ameba, e Micol. Ma Antonella non si è risparmiata neanche con Milena Miconi dichiarando che "voi siete lo specchio della società. Fiera di non essere come voi".

Antonella ad Alberto

“Ma mollami cosa che se parlo di te meglio che mi sto zitta”

