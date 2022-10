Gf Vip, Antonella Fiordelisi preoccupata per Bellavia: "Gli è successo qualcosa di grosso"

Il post diretta è stato particolarmente movimentato nella Casa del Gf Vip. Oltre a Patrizia Rossetti che si è lamentata di com'è andata la puntata e delle troppe critiche ricevute, anche Antonella Fiordelisi a modo suo ha voluto parlare di ciò che è successo durante il collegamento con lo studio.

Il piccolo estratto della conversazione con Edoardo Donnamaria, pubblicato su Twitter, lascia intendere che la gieffina è molto preoccupata per lo stato di salute di Marco Bellavia e infatti con grande apprensione chiede a Donnamaria (con il quale potrebbe nascere un flirt): "Secondo te ci diranno dove sta se glielo chiediamo? È successo qualcosa fidati, è successo qualcosa di grosso a lui".

In questi giorni così concitati, Fiordelisi è stata una delle poche inquiline della casa a stare vicina e cercare di supportare Marco, anche durante la diretta si è pesantemente scagliata contro Gegia: "È da giorni che cerco di farle capire che sbaglia – ha spiegato in diretta la concorrente – A una persona che non sta bene gli dici ‘Non stai bene, esci da questa casa!’?”. Per poi aggiungere: "Vuoi fare la comica, parlare del tuo amore platonico ma tu sei una persona insensibile! Te lo dico da giorni e non ci arrivi! O sei insensibile o sei senza cervello!".