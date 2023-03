Gf Vip, Antonella Fiordelisi show: "Sono io la protagonista del Gf"

(Qui sopra il video del battibecco)

Antonella Fiordelisi di nuovo al centro della polemica per le sue parole. La vippona era certa che Micol Incorvaia, Milena Miconi e Giaele De Donà stessero parlando di lei e così si è avvicinata chiedendo spiegazioni e così è scoppiata la lite.

La discussione tra Fiordelisi e le altre donne della casa

Si trovavano nel cortiletto Micol Incorvaia, Milena Miconi e Giaele De Donà e stavano parlando delle liti che ci sono state nella Casa quando le ha raggiunte Antonella Fioredelisi. "Basta frecciatine, siamo alla fine, stiamo da sei mesi qui. Ho capito che stavate parlando di me", Fiordelisi senza neanche sapere di cosa stavano parlando le inquiline si è scagliata contro di loro. Micol Incorvaia quindi ha subito replicato: "Non stavo parlando di te, non sentirti protagonista". "Per tua sfortuna lo sono", ha replicato Antonella. "Ah si? Non me ne ero accorta", ha aggiunto. "Forse te ne renderai conto quando usciremo da qui" ha concluso Fiordelisi.

Inutili le parole di Milena Miconi che ha confermato le parole di Micol, solo quando Giaele De Donà è intervenuta, l'influencer campana ha spiegato: "Ecco Giaele, con te si può parlare, ti ascolto. Micol parla solo di me. Parli di me, basta, se non le hai avute le clip, non le hai avute" ha continuato Antonella rivolgendosi a Micol.

Anche Edoardo Tavassi ha commentato quanto accaduto: "Tu stai tranquillo e arriva lei per litigare. Lei non vuole recuperare rapporti, vuole solo litigare. A due settimane dalla fine cerca ancora il litigio". "Ci ha provocato per cinque mesi, poi dice che c'è il gruppo. Di quale gruppo parla? Di quello che le ha aperto le braccia quando stava male?" ha aggiunto Oriana Marzoli parlando con Micol di quanto accaduto.