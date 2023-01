Gf Vip, Antonella Fiordelisi ha un ritardo e chiede un test di gravidanza: "Lo facciamo tutti i giorni"

Ore di attesa - che potrebbe diventare "dolce" - nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi ha rivelato a Edoardo Donnamaria, a cui è legata da ottobre, di avere un ritardo e avrebbe chiesto agli autori del reality un test di gravidanza. "Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno" ha detto al fidanzato, provando a mantenere la calma: "Boh, staremo a vedere dai".

La schermitrice ne ha parlato anche con Nikita, rimasta basita dai racconti dell'amica. "Com'è possibile?" le ha chiesto, dando per scontato le difficoltà nell'avere rapporti all'interno della Casa, e Antonella ha risposto senza esitare: "Tutti i giorni. Tutti i giorni, giuro. Quello è scemo, che devo fare". Edoardo e Antonella avrebbero quindi un rapporto molto focoso nonostante la presenza delle telecamere, a dimostrazione che la crisi è ormai passata. Nelle scorse settimane, infatti, i due avevano deciso di rompere, ma a quanto pare la passione e i loro sentimenti hanno avuto la meglio.

Qualche piccolo screzio, però, è sempre in agguato. Parlando ancora con Nikita, Antonella Fiordelisi a proposito del loro rapporto ha detto: "Io con lui sto bene, ma quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi, non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva. Gli ho detto che queste cose mi danno fastidio".