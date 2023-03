Antonella Fiordelisi e il passato nella scherma: i dubbi, la risposta del padre e le parole di Aldo Montano

Mentre Antonella Fiordelisi si gode il suo sogno d'amore con Edoardo Donnamaria sorgono dei dubbi sulla sua vera identità, o meglio sulla sua carriera da schermitrice. "L'amore è quando non riesci a dormire più, perché la realtà è migliore dei sogni" questo ha scritto Fiordelisi riferendosi alla storia che sta vivendo lontana dalle telecamere del Grande Fratello con l'ex concorrente del reality. Secondo quanto scrive il portale MowMag ci sarebbero delle incongruenze tra quanto raccontato dall'ex vippona e quanto sarebbe accaduto davvero nella carriera sportiva di Antonella.

Le parole di Aldo Montano e la difesa di Stefano Fiordelisi

In merito al suo passato da schermitrice Fiordelisi nel suo video di presentazione aveva dichiarato di essere "Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei", ma secondo quanto riporta il portale Antonella avrebbe raggiunto come posizione più alta un undicesimo posto e sarebbe stata con la giovanile azzurra in Belgio solo una volta. A queste indiscrezioni si legherebbe a stretto giro quanto affermato da Aldo Montano in un'intervista, che non è chiaro quando sia stata rilasciata - forse nel periodo successivo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip-, in cui viene chiesto al campione olimpico cosa pensi di Antonella: "Come se la cava? Lei ha fatto scherma a buoni livelli ma da lì a ricoprire un ruolo in Nazionale ce ne vuole ancora un po’. Tanto di cappello alle nostre schermitrici campionesse: Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Rossella Fiammingo, Mara Navarria, quelle sono le campionesse. Antonella ha fatto qualche gara a livello internazionale però da lì a ricoprire un ruolo ancora no…".

In seguito a queste polemiche il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, avrebbe condiviso una storia su Instagram nella quale si vede la figlia sul podio insieme ad altre tre ragazze scrivendo: "Ora mettono in dubbio anche il suo bronzo Nazionale!".

