GF Vip, anche Bruganelli contro Antonella Fiordelisi: "Sarebbe meglio fare un passo indietro"

(L'opinione di Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi)

Ieri sera è andato in onda la penultima puntata del Grande Fratello Vip. Immancabile la presenza di Antonella Fiordelisi eliminata, quasi a sorpresa, la scorsa settimana che ha incontrato Micol Incorvaia. Il confronto tra le due è stato particolarmente acceso e per questo motivo anche Sonia Bruganelli, da sempre sostenitrice di Antonella, ha dovuto ammettere che l'ex vippona ha un po' esagerato.

"Io credo che Antonella stia continuando a fare Antonella e quindi anche in questo caso secondo me potrebbe, ora che è uscita, godersi tutto il resto. Talvolta stupire facendo un passo indietro è meglio. È vero adesso su quel divano c'è Micol, ma non è detto che una volta usciti sia stato meglio essere rimasti lì o meno e se lei ha davvero intenzione di rendere oro la sua partecipazione non le giova", queste le parole di Bruganelli. Alle quali ha fatto eco Alfonso Signorini: "Micol dice 'in finale ci sto io e non tu eh', ma Antonella dovrebbe dire che ha Edoardo e l'amore vale più di cento finali".

Sicuramente questo astio tra Antonella e Micol continuerà, in parte, sia durante la finale della prossima settimana, alla quale parteciperanno anche Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, e quando il reality sarà finito.