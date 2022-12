Antonella Fiordelisi sul triangolo con Edoardo e Antonino: "Ne godo"

In questa edizione del Grande Fratello Vip si stanno consumando diversi triangoli amorosi. In ogni caso c’è un comune denominatore, è Antonino Spinalbese, mattatore di dinamiche e drammi sentimentali. L’hairstylist è entrato anche in mezzo alla relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

L’ex di Belen Rodriguez ha instaurato una sintonia speciale con la schermitrice salerninata, che tuttavia non viene vista di buon occhio dal volto di Forum. Negli ultimi giorni a scatenare accese discussioni una camicia. Una camicia prestata da Antonino ad Antonella che la ragazza non si è più tolta di dosso.

Il confronto a tre

Il radiospeaker è apparso molto infastidito dal gesto litigando aspramente con la fidanzata. La ragazza nel corso della puntata ha la possibilità di spiegare la scelta di vestire il capo dell’amico: “Sto aspettando vestiti non mi sono arrivati e ho messo la sua camicia. Ha tante camicie e le presta a tutte”. Tuttavia Antonella una volta indossata la camicia è corsa dal suo Edoardo. Una strategia adottata, a detta di molti, per provocare il fidanzato.

“Riconosci che quando vuoi sedurre Edoardo ti fiondi su Antonino?”, la punzecchia Alfonso Signorini. Effettivamente la Fiordelisi messa con le spalle al muro dal padrone del reality ammette di gongolare all’interno di questo triangolo. “Antonella quanto godi di questa dinamica da 1 a 10?” Domanda il presentatore.

“Otto”, ammette candidamente la sportiva. Di diverso avviso Edoardo completamente in balia della dinamica: “Zero”, commenta il giovane. Per Antonino il voto alla dinamica della Casa è uno, ammettendo di compiacersi unicamente per le rivincite che riesce a prendersi nei confronti di Edoardo, con cui al momento i rapporti sono tesi.