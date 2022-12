Antonella furiosa con Micol: "Continua a offendere, dopo limitata mentalmente dice che ho un nervo scoperto"

(La lite tra Antonella e Micol)

Fine dell'anno segnata da accuse e incessanti discussioni nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti degli scontri Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi che, abbandonata ogni forma di diplomazia, non perdono occasione per scaricare l'una addosso all'altra colpe di ogni sorta.

Nelle scorse ore le due erano arrivate ai ferri corti per via del bacio sotto il vischio che Micol si è scambiata con Davide Donadei, gesto che secondo Antonella la ragazza aveva molto apprezzato senza curarsi della reazione di Edoardo Tavassi con cui è in corso un certo feeling. "Tu fai una battuta che sai che dentro c'ha del marcio, c'ha lo scopo di andare a colpire" ha tuonato Micol: "Stai buttando fango su di me, e poi non mi puoi dire che io ti rispondo con cattiveria perché tu sei la prima a colpirmi con cattiveria (...) Sei scorretta, sei sbagliata nei confronti dell'altro. Mi stai insultando". Nella discussione era entrato anche Tavassi: "Sei la falsità, tu vuoi ferire, vai sul personale" le parole durissime del coinquilino, inframezzate da quelle di Antonella sulla loro cattiveria.

La nuova lite tra Micol e Antonella per "il nervo scoperto"

A questa discussione poco fa se ne è aggiunta un'altra culminata con l'ennesimo botta e risposta tra accuse e offese.

"Nominate lui, tanto è forte, li batte tutti" ha detto provocatoriamente Antonella parlando di Edoardo. "Io voglio andare con te, perché se esco non ti vedo più, se esci non ti vedo più, vinco uguale" la replica di lui che ha proseguito dandole della bugiarda. Nella discussione è quindi intervenuta Micol che ha accusato l'influencer di essere finta.

Ma l'ennesimo capitolo della lite è stato raggiunto quando Attilio Romita, commentando l'accaduto, ha sostenuto che Micol avesse "toccato un nervo scoperto" di Antonella. "Se è scoperto evidentemente c'è un fondo di verità" la replica di Micol che ha provocato la reazione della rivale. "Che cosa hai detto? Continua a offendere, dopo limitata mentalmente mi segno anche questo poi dopo reagisco" ha tuonato Antonella che, probabilmente, potrebbe aver frainteso le parole dette su lei prendendole come un'offesa. Per "nervo scoperto", infatti, si intende un argomento da evitare, da non toccare perché particolarmente delicato per la persona in questione, ma la reazione di Antonella lascia immaginare che abbia pensato ad un insulto nei suoi confronti.