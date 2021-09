Antonella Mosetti attacca l’ex Aldo Montano: la frecciata durante il GF Vip

Antonella Mosetti è entrata a gamba tesa nelle dinamiche del GF Vip nel corso della diretta della terza puntata del reality, attraverso un commento social piuttosto caustico rivolto al concorrente Aldo Montano con cui è stata per anni fidanzata. "Solo io so davvero chi sei… Una persona meravigliosa ‘ora’! Anche merito mio" ha scritto la showgirl in una storia Instagram, a corredo di una foto del campione di scherma che in quel momento era in diretta su Canale 5. Poche parole, ma ben esaustive di un rapporto non finito nel migliore dei modi quelle della showgirl, volte a lasciare intendere come il campione di scherma, all’epoca della loro relazione, non fosse l’uomo così splendido raccontato dalla sorella nel corso della puntata.

"Ci hai fatto commuovere, tutti ti seguono con una stima meravigliosa e i valori che trasmetti all’interno della casa sono meravigliosi", ha detto, infatti, al fratello Alessandra Montano, ospite della trasmissione: "È stato un fratello meraviglioso. Sono la più grande ma sono sempre stata protetta da lui che è il più piccolo".

Aldo Montano: "Con Antonella Mosetti non ho costruito qualcosa di importante"

Aldo Montano e Antonella Mosetti sono stati fidanzati per sette anni. Di recente il campione ha parlato di quella relazione, commentando quel "Stavo impazzendo" che disse una volta di lui la showgirl: "Oddio, l’ho fatta impazzire? Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola". In quella stessa occasione Montano aveva anche fatto un bilancio della sua relazione con Manuela Arcuri, durata tre anni: "In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: “Manuelona” è stata una di queste".

Oggi Aldo Montano è felicemente sposato con Olga Plachina, di 17 anni più giovane di lui, conosciuta grazie ad un amico comune nel 2014. Tra i due è scoppiato da subito un grande amore, si sono sposati e nel 2017 è nata la loro bambina Olympia. Il 29 marzo del 2021, pochi mesi prima dell'Olimpiade, è diventato papà per la seconda volta di Mario.