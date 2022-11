Al GF Vip Antonino torna su Belen, ma si autocensura: "Succede un casino"

Il nome di Belen Rodriguez torna ad essere pronunciato nella casa del Grande Fratello Vip da Antonino Spinalbese che della showgirl argentina è ex fidanzato nonché padre della figlia Luna Marì. Il concorrente, tuttavia, dopo aver accennato al suo passato con lei, si è guardato bene dall'entrare nel merito delle sue affermazioni, ammettendo di voler evitare le eventuali conseguenze delle sue affermazioni.

"Quando è finita con la mia ex? Dicembre, sì dicembre" ha detto per rispondere alla domanda di Oriana Marzoli, bloccato da Alberto De Pisis che lo ha premurosamente consigliato di fare attenzione a non dare troppi riferimenti temporali sulla vicenda privata. "Non devo dare riferimenti? Amore mio sono problemi suoi non miei" è stata però la replica dell'ex hairstylist che poi all'orecchio di Oriana ha aggiunto dell'altro: "Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino". A quale possibile "casino" si riferisce Antonino? Secondo gli utenti che su Twitter stanno commentando l'episodio, Antonino non vorrebbe esporsi più di tanto per evitare le diffide che Belen avrebbe promesso in caso di dichiarazioni nei suoi confronti già prima dell'inizio del Grande Fratello Vip dalla ex. Quanto ai tempi sulla fine della loro relazione e l'inizio della nuova frequentazione tra la showgirl e Stefano De Martino, in molti stanno riavvolgendo il nastro per capire cosa possa non quadrare tra le due vicende, anche perché le prime foto di Belen con l'ex marito risalgono a gennaio.

Anche stavolta Belen non ha commentato l'episodio che riguarda il padre di sua figlia e la sua storia con lei, proprio come fatto fino ad ora. Solo una volta di recente ha nominato indirettamente Antonino: "Quello sfogo non era per il padre di mia figlia" ha chiarito quando una sua affermazione stava destando reazioni e fraintendimenti. Poi, il silenzio.

ho appena appreso notizia che antonino ha detto di aver lasciato belu a dicembre e che nel mentre lei stava mure con sdm #gfvip pic.twitter.com/PxP4soRhYH — greta??? (@greta07245707) November 6, 2022