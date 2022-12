GF Vip, "Antonino ha avuto il Covid": la rivelazione fa scoppiare la polemica

Da una serena conversazione notturna tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli è emerso un dettaglio che in queste ore sta animando il dibattito dei telespettatori del Grande Fratello Vip: l'ex hairstylist avrebbe avuto il Covid dopo l'ingresso delle new entry a inizio novembre, ma non sarebbe stato isolato dal resto del gruppo come invece accaduto per i concorrenti risultati positivi.

Il riferimento è arrivato mentre le ragazze raccontavano le sensazioni personali suscitate dagli aspetti del carattere di Antonino e, ricordando un episodio, Giaele ha detto: "Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male..." sono le parole registrate dal video che sta circolando in rete e smosso le reazioni degli utenti, sorpresi e arrabbiati per la decisione degli autori di non allontanarlo dagli altri per un ipotizzato trattamento diverso rispetto ai compagni.

Gente positiva,non l’hanno fatta uscire ma addirittura avere contatti molto ravvicinati. C’è tenere dentro persone positive per le dinamiche? Raga si è superato il limite della follia.#gfvip pic.twitter.com/oASrj9aRgd — ??????? (@imnichi_) December 2, 2022

Quando Antonino non si sentiva bene

Nelle scorse settimane Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Wilma Goich sono risultati positivi e isolati. Antonino Spinalbese non era tra questi nonostante avesse lamentato dolori, mal di testa e febbre. "Ho un mal di testa... Vado a chiedere un farmaco" disse, aggiungendo "sono negativo" a Daniele Del Moro che gli chiedeva come stesse. Inoltre, ad Attilo Romita rientrato dalla quarantena, Antonino spiegò come si era comportata la produzione, dicendo di avere avuto dei sintomi, prima che la regia cambiasse inquadratura.

Antonino : sono stato di là perché ho avuto dei sintomi …

DAI È OVVIO CHE QUASI TUTTA CASA HA AVUTO IL COVID . #gfvip pic.twitter.com/N7u9sijsJ5 — NATI FELICI (@FeliciNati) November 23, 2022