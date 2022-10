Antonino difende Elenoire Ferruzzi: "Hanno manipolato le immagini in cui sputa a Nikita"

Antonino Spinalbese ha molto legato con Elenoire Ferruzzi nella Casa del Gf Vip. La squalifica dell’icona LGBT dopo lo sputo a Nikita Pellizon ha lasciato l’amaro in bocca all’hairstylist, che non si arrende alla sua eliminazione.

Conversando con alcuni coinquilini l’ex di Belen Rodriguez ha asserito che Elenoire non avrebbe sputato a Nikita, aggiungendo addirittura che la produzione del programma avrebbe manomesso il filmato per incastrare la performer milanese.

Antonino contro il Gf Vip

Dopo la puntata di ieri Spinalbese si è ritrovato a conversare in giardino con Patrizia Rossetti e Luca Salatino. Inevitabile che si finisse a parlare dell'eliminazione della Ferruzzi e dell’orribile gesto fatto dalla donna nei confronti di Nikita. Elenoire al passaggio di Nikita aveva sputato a terra. Durante il momento incriminato era presente anche Antonino Spinalbese. I due conversavano a bassa voce e nel momento in cui è passata Nikita accanto a loro, l’artista ha sputato per terra. Come scusante la vippona ha dichiarato di aver buttato via il seme di una mela mangiata precedentemente. Questo gesto ha compromesso la presenza della Ferruzzi nella casa, ma Antonino non ci sta.

Secondo il parrucchiere ligure il Gf Vip avrebbe modificato il filmato così da incolparla: “No, ma lei secondo me non è passata quando ha sputato eh, secondo me lo hanno messo dopo il filmato”, ha spiegato Antonino ai coinquilini. Patrizia Rossetti l’ha immediatamente bloccato: “No no, Antonino. Fidati, si vedeva benissimo”. Le fa eco Luca Salatino che si scaglia contro il 27enne: “Tu stai a delirà, qui dentro state tutti a delirà”. Antonino Spinalbese non crede alla versione degli altri inquilini, ma a quella di Elenoire Ferruzzi. Del resto, oltre al legame con la milanese, è nota l’antipatia nutrita dal giovane verso la Pellizzon.