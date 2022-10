GF Vip, Antonino a cuore aperto: la confidenza su Ginevra rivelata di nascosto

Sembrava essere nata una bella amicizia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Addirittura, si iniziava a parlare anche di una possibile relazione sentimentale tra i due, poi drasticamente interrotta con la squalifica dal Grande Fratello Vip della concorrente per il caso Bellavia. Eppure, dopo l'ultimo confronto in diretta, i rapporti tra due sembrerebbero essersi parecchio incrinati: lei lo ha duramente attaccato per le scelte strategiche delle ultime due settimane (tra cui provocare Edoardo Donnamaria flirtando con Antonella Fiordelisi), salvo poi chiarire la sua posizione, lui è rimasto male per le critiche ricevute e ora il risultato è il timore latente confidato alle compagne di reality con cui ha legato di più.

Il timore di Antonino

Fuori dagli occhi degli altri vipponi, Antonino ha quindi confessato a Cristina Quaranta e Carolina Marconi di temere un nuovo confronto con Ginevra Lamborghini. "Ho il terrore, in questo gioco qua 24 ore su 24 potresti fraintendere qualsiasi cosa", ha affermato: "Io non voglio avere tarantelle, ora viene Ginevra e fa una tarantella, io voglio farmi i cavoli miei". La speranza del concorrente, dunque, è di non doversi ulteriormente giustificare in diretta tv per il suo comportamento, ignaro delle precisazioni che la ex concorrente ha voluto fare dopo la diretta. "Mi dispiace che lui si senta ferito, che in questo momento sia un pò giù, ma spero che le mie parole non gli siano arrivate in una modalità di attacco" aveva scritto sui social: "Spero di avere occasione di chiarire con Antonino, mi fa male vederlo così giù, spero che lui abbia ascoltato bene le sue parole, se mi conosce ha capito come sono fatta, sa che quando sono un pò infastidita dico sempre una parola in più e non una in meno". E chissà se stasera non avrà la possibilità di un nuovo faccia a faccia con lui che, intanto, sembra volerlo proprio evitare.

(Di seguito, il video di Antonino che discute di Ginevra)