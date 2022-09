"Litigavamo e me ne andavo": Antonino parla di Belen, la regia del GF Vip stacca

Le confidenze tra i concorrenti del Grande Fratello Vip iniziano a circolare nelle mura della casa che cattura ogni racconto 24 ore su 24. Dopo le confessioni intime di Patrizia Rossetti, le lacrime di Luca Salatino e i commenti tutt'altro che lusinghieri di Attilio Romita, nelle scorse ore ad aprirsi con Charlie Gnocchi è stato Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì. Il dialogo tra i due ha avuto come delicato argomento quello della fine della storia con la showgirl che, stando alle indiscrezioni, già prima che l'hairstylist accettasse di partecipare al reality, lo avrebbe diffidato dal parlare di lei e di tutto ciò che potesse riguardarla. Evidentemente però, riferirsi al suo recente è stato inevitabile quando Gnocchi gli ha rivolto la secca domanda, origine di un racconto che la regia ha interrotto cambiando inquadratura.

Le parole di Antonino su Belen

"C'erano i fotografi, i gossip, il suo mondo... Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti" ha raccontato Antonino parlando della sua relazione con Belen: "Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo". Poi il riferimento ai litigi come motivo di allontanamento dalla sua ex compagna e repentino cambio di scena della regia del GF Vip notato dai telespettatori che sui social hanno commentato il dettaglio.

La nostalgia della figlia

Antonino ha parlato anche della sua bambina, nata un anno e mezzo fa, in sua assenza accudita da Belen, dagli ex suoceri e dai suoi genitori: "Per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore (...) Avere un figlio ti cambia totalmente la vita", ha confidato. E ancora: "Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate" ha ammesso: "Non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida".

Nino che parla della figlia ??‍?#gfvip September 22, 2022



Le ultime dichiarazioni su Belen

Prima di varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia Antonino Spinalbese ha concesso un'intervista a Chi Magazine parlando proprio di Belen Rodriguez. "Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli" aveva spiegato: "Con lei non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. Il 27enne aveva detto di aver fatto il possibile per salvare la relazione, soprattutto per il bene della figlia Luna Marì: "Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo". Da qui la decisione di non forzare troppo la situazione e di chiudere definitivamente la storia.