"Cogli*ne. Si capisce che è buffone da come si veste": Antonino attacca Luca, scontro nella notte al GF Vip

Scontro nella notte nella casa del Grande Fratello Vip dove la convivenza tra Antonino Spinalbese e Luca Onestini appare sempre più mal tollerata da entrambi. Tutto è nato mentre l'ex tronista di Uomini e Donne raccontava del litigio avvenuto con Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese parlava per conto suo con Andrea Maestrelli. "A me di quello che pensi tu non interessa" ha detto allora Luca, certo di aver sentito qualcosa che l'ex hairstylist stava dicendo contro di lui a voce bassa. "Non mi sto riferendo a te", ha risposto allora Antonino: "Secondo te io parlo di te? Non ho interesse nemmeno di essere accostato in una clip con te" ha proseguito, dando vita così a un botta e risposta continuato con una franchezza che non ha risparmiato parole forti.

"A me non piace, di quello che fa lui non me ne frega niente se mi chiedono il suo pensiero lo dico" ha aggiunto ancora dopo Antonino riferendo la sua scarsa considerazione su Luca: "Se esce la clip che sto parlando di lui e mi chiede io lo dico, sei un coglio*e, è questo il mio pensiero, non saprei che altri aggettivi trovare". E ancora: "È un buffone e basta. Si capisce da come si veste, come si muove e come si siede, come parla..." ha proseguito, aggiungendo un altro tassello alla già nota antipatia verso il compagno di reality che giorni fa era stato difeso dal fratello Gianluca. "Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l'ha. E tu non ce l'hai" l'attacco pubblicato attraverso i social dove gli utenti si stanno trovando per commentare una dinamica che potrebbe diventare argomento di discussione della prossima puntata in diretta su Canale5.

Aggiungo l'allegato dove lo definisce giustamente "un cogl1one" pic.twitter.com/cXDdvePXeu — ???????????? (@barumiliano) January 20, 2023

Antonino su onestini “ È UN BUFFONE E BASTA SI CAPISCE DA COME SI VESTE , COME SI MUOVE COME SI SIEDE “ ANTONINOOOOOOO ? #Gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic pic.twitter.com/Nk0JnkRecO — Soqquadro (@gicarestik2) January 20, 2023

Di seguito il video dello scontro tra Onestini e Spinalbese