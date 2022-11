Gf Vip, Antonino e Luca Onestini contro Charlie Gnocchi: "Sei un pervertito"

In questi giorni al Grande Fratello Vip sono state dette frasi abbastanza spinte. Artefice di tali affermazioni, con la complicità di Antonino Spinalbese, è Charlie Gnocchi. Il concorrente ha voluto indagare nelle relazioni affettive dentro la casa di Spinalbese e per farlo ha quindi dovuto parlare di Oriana Marzoli. E proprio parlando di lei si è lasciato andare a dei commenti a dir poco coloriti. "Oriana ha voglia di fare una di quelle trom*ate… - ha dichiarato Gnocchi -. Ha voglia di lasciarsi andare, è bollita, ha la fi*a bagnata", per queste parole il concorrente è stato ripreso dalla produzione che ha letteralmente urlato il suo nome.

In quell'occasione Charlie stava parlando proprio con Antonino e poco dopo è poi arrivato il giudizio numerico della presunta performance sessuale che si sarebbe consumata tra i due (a dare il voto è stato Spinalbese che ha poi fatto un commento, paragonando Oriana ad una sua ex, che per molti sarebbe Belen). Ovviamente di quelle parole si è messa a parlare anche parte della casa e così proprio Spinalbese, insieme a Luca Onestini, ha detto a Charlie che è un "pervertito".

"Dai, ti ha richiamato anche il GF Vip, ti ha urlato. Sei un pervertito. Dopo una certa età secondo me tutti…" ha commentato l'ex hair stylist che ha sicuramente riconosciuto la gravità di quanto detto dal coinquilino ma che non lo ha fermato sul momento. "Questo è pazzo" ha invece detto Onestini. Gnocchi ha poi voluto chiedere, ma la sua era una domanda retorica, se davvero pensassero che lui è un pervertito ed è rimasto stupito quando i due gli hanno risposto di "sì".

Ovviamente di questo si parlerà nella puntata di questa sera, 28 novembre, ma intanto sui social moltissimi telespettatori stanno condannando le parole di Gnocchi e Spinalbese e chiedono che siano presi dei provvedimenti.