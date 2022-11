GF Vip, notte di passione tra i concorrenti: telecamere e microfoni registrano tutto (video)

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono i concorrenti del Grande Fratello Vip protagonisti delle immagini che in poche ore hanno fatto il giro della rete. Dopo essersi stuzzicati e aver reso evidente l'attrazione reciproca, i due sono andati in camera da letto e, per quanto coperti dal piumone, i movimenti e i profondi respiri registrati dalle telecamere e dai microfoni hanno chiaramente fatto intendere l'entità di una passione tutt'altro che frenata.

La scena è stata trasmessa in diretta quanto è bastato per essere intecettata dagli utenti che non hanno mancato di lanciarsi con ogni sorta di commento: "Per fortuna che stava pensando ancora a Ginevra" scrive qualcuno ricordando l'infatuazione che pareva esserci tra Antonino e la ex concorrente; "e quando tra poco al posto dei tamponi inizieranno a fare i test di gravidanza" aggiunge, invece, chi fa riferimento alla diffusione del Covid tra gli inquilini.

ODDIO ANTONINO E ORIANA SOTTO LE COPERTE CHE SI LIMONANO E ALTRO + I VERSI CHE FA ORIANA #gfvip pic.twitter.com/JeaC3qIfrC — soleilandia ? (@sisonokevin) November 17, 2022

Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa#GFvippic.twitter.com/cJc0lBXy0H — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2022

LA REINA VENEZUELANA HA FATTO CAPITOLARE LO SCOPATORE SERIALE, I GEMITI SONO LA GIUSTA COLONNA SONORA DI QUESTO MOMENTO IMMORTALE #GFVIP pic.twitter.com/XKl8MkUkeE — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) November 17, 2022

Anche Edoardo e Antonella sotto le coperte

Al momento i due non hanno commentato l'accaduto che, di certo, sarà abbondantemente indagato da Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello Vip. Si parlerà di Antonino e Oriana sì, ma anche di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che pure sono finiti insieme sotto il piumone lasciando anche in questo caso ampio margine all'immaginazione dei telespettatori nel pensare al grado di intimità raggiunta anche stavolta.