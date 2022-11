"Io non cerco solo il rapporto fisico": Antonino frena su Oriana, il racconto registrato dai microfoni

(Le incertezze di Antonino Spinalbese sul suo rapporto con Oriana Marzoli)

Dubbi e incertezze stanno affollando la mente di Antonino Spinalbese, per nulla convinto della piega che la sua storia con Oriana Marzoli ha preso nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo i primi giorni di passione i due si erano molto allontanati e l'ultima diretta televisiva aveva ulteriormente messo in luce un rapporto che fatica ad evolvere. "Dentro di me non sto benissimo, non mi riesco a lasciare andare naturalmente. Devo sforzarmi" aveva detto l'ex hairstylist alla venezuelana, certa che il ragazzo non abbia abbastanza interesse verso di lei.

Sull'argomento Antonino è tornato anche poco fa e ad Antonella Fiordelisi ha manifestato tutte le sue incertezze sul rapporto: "Quando parlo delle mie paure, delle mie ansie, lei dice "che c'entra tua figlia", lei pensa che così le voglio dire che non mi interessa", ha raccontato, "Vorrei abbracciarla. Lei pensa che voglio allontanarla inventando delle scuse. Ha paura che le possa fare qualcosa. È come se mi attendesse e questo mi piace, ma è anche come se mi volesse senza capirmi, senza conoscermi".

Al centro della conversazione anche il rapporto fisico. Non è più un segreto, infatti, che i due si siano lasciati andare all'attrazione reciproca, dettaglio che per Antonino è importante sì, ma fino a un certo punto. "Io sapevo che lei ha come base il rapporto fisico come tutti, è normale, ma io non cerco solo quello" ha aggiunto, lasciando ancora una volta intendere che il suo obiettivo è quello di costruire una relazione lontano dalle telecamere.