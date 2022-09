GF Vip, Antonino parla del figlio di Belen e la regia gli spegne il microfono

I telespettatori sintonizzati sulla diretta continua del Grande Fratello Vip sono rimasti delusi dall'impossibilità di ascoltare fino in fondo il racconto di Antonino Spinalbese, interrotto dall'improvvisa assenza di suono al suo microfono a cui è seguito il cambio di inquadratura della regia. L'hairstylist, ex compagno di Belen, stava chiacchierando con Sofia Giaele, Cristina Quaranta e George Ciupilan quando l'argomento si è spostato sulla sua vita privata: riuscirebbe lui a vivere tranquillamente una nuova storia d'amore oppure proverebbe qualche resistenza per la presenza della figlia Luna Marì? Questa la domanda che ha inevitabilmente fatto riferimento al suo recente passato e la risposta "Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa" ha innescato un'altra curiosità soddisfatta dalla replica finché il suono della sua voce non è stato interrotto.

Antonino accenna a Santiago, poi lo stacco della regia

L'argomento era il nome della figlia avuta da Belen. Antonino stava raccontando che Luna era stato scelto da Santiago, il figlio che la ex compagna ha avuto da Stefano De Martino, mentre Marì lo aveva aggiunto lui. Ed è stato proprio quando Sofia gli ha chiesto in che rapporti sia con Santiago che il dialogo è stato interrotto: "È stato bellissimo, cioè è stato…" sono state le uniche parole registrate dal microfono che poi è stato spento, insieme al cambio di inquadratura che dal giardino è passata alla cucina. Coincidenza o mirata volontà? Chissà. Fatto è che è già il secondo episodio che riguarda Antonino "censurato" nel momento in cui ha parlato di dettagli della sua vita privata relativi a Belen. Mesi fa si parlava di una diffida, ma nulla in tal senso è stato mai confermato.