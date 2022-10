Gf Vip, tutte vogliono Spinalbese: Fiordalisi entra nel suo letto di notte. Prima la lite con Donnamaria

Antonino Spinalbese è il bello e impossibile della casa del Gf Vip. Ha fatto infatuare, almeno secondo quello che appare, Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà (che stanotte gli ha fatto una scenata di gelosia) e anche Antonella Fiordelisi che ha deciso di dichiararsi. Ma andiamo con ordine: Antonella Fioredelisi si era molto avvicinata a Edoardo Donnamaria, i due sembrava che fossero vicini a far nascere la prima vera love story di questa edizione, ma ecco che Antonella fa un passo indietro, due settimane fa circa ha confidato a Cristina Quaranta che non ha attrazione fisica nei confronti dell'ex volto di Forum. Molto diversi invece sono i suoi sentimenti per Antonino, per lui l'attrazione c'è e anche ben tangibile.

Proprio a questi sentimenti è forse legata la nomination di Edoardo che ha fatto il nome di Antonino in quanto lo ritiene poco "vero", chissà forse sotto sotto la colpa invece è dell'amore non corrisposto da parte di Antonella. La situazione sicuramente non migliorerà perché Fiordelisi ieri sera ha preso coraggio e si è dichiarata a Antonino.

Antonella e l'attrazione dichiarata per Antonino

Erano in giardino, a fumare una sigaretta, quando Antonella ha deciso di sbilanciarsi con l'ex di Belen Rodriguez: "Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo".

Ovviamente questa conversazione è stata intercettata da Edoardo e così lui si è precipitato ad abbracciare Fiordelisi, l'ha portata sul divanetto e ha provato ad avvicinarsi, ma la cosa non è andata come lui sperava, Antonella infatti si è alzata ed è tornata da Antonino. Dopo averlo abbracciato ha voluto riaprire l'argomento e lo ha stuzzicato dicendogli: "Quindi dicevamo, non sono il tuo tipo? Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Dirai qualcosa su di me. Io sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino". Ovviamente Spinabese non si è esposto: "Perché pensi questo? A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?".

Giaele, che come accennato, ha un interesse verso l'ex hairstylist ha voluto dire la sua sulla situazione: "Io penso che tu adesso stai cercando di provocarlo e usi Antonella. Sei arrabbiato con lui perché avete litigato e allora fai tutto questo. Stessa cosa fa lei. Era surreale la scena. Anto che ti ripeteva ‘io lo so che ti piaccio, dimmi che ti piaccio, tanto lo so che io ti piaccio’. Poi da dietro è arrivato Edoardo, l’ha portata via e l’ha baciata. Ragazzi chissà cosa pensano da fuori". A tutto ciò però va aggiunto che alle 5 di questa mattina Antonella è andata nel letto di Antonino...

La lite con Donnamaria

Le nomination sono sempre un momento cruciale, soprattutto se non vengono fatte nel confessionale. Ieri, durante la diretta, Edoardo Donnamaria ha deciso di nominare Antonino Spinalbese e a quest'ultimo la nomination non è andata giù soprattutto per il motivo dato, ovvero che lui sarebbe il "meno vero" della casa. Nella notte quindi i due si sono scontrati e Spinalbese gli ha detto che è un "senza pa**e". "Meriti di camminare a schiena bassa. Geloso, invidioso, non voglio neanche parlare. Lo sai benissimo perché, dai non farmi ridere. Ti ho dato consigli sulle strategie d'amore, ti manderò la fattura. Ti spiego una cosa caro mio se una persona fosse falsa, sai cosa farebbe? Farebbe di tutto per riprendersi il rapporto, pensi che io stia facendo questo nei tuoi confronti? Tu prossima settimana darai una motivazione valida, che ha senso. Hai detto solo stronzate Edoardo, per questo io mi arrabbio, me la prendo. Lui rosicava, ma secondo te nomina Antonella che le è sottone? Ma dai, se lo mancia Antonella è la motivazione che non ci sta".

Alla lite era presente anche Cristina Quaranta che ha spalleggiato Antonino: "Le tue motivazioni hanno lasciato anche me un attimo interdetta. Non me lo sarei mai aspettato. Hai meno rapporti con tutti gli altri rispetto al rapporto con lui. Questo è il mio punto di vista. Ti ha dato fastidio perché gli ha massaggiato il cu*o". Edaordo però ha risposto che per lui Antonino era il meno vero tra le persone che poteva nominare e che lui non ha mai detto che non ha rapporti con lui.

Dietro alla nomination potrebbe sì nascondersi della gelosia, però Antonino sa che il gioco comporta anche delle nominato, quindi perché alterarsi così tanto?

L'IRRITAZIONE DI EDOARDO DONNAMARIA

Dopo il massaggio ai glutei per Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria non nasconde il suo fastidio ad Antonella Fiordelisi.#donnalisi #gfvip7 #gfvip #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/a9O4IcME5f October 12, 2022