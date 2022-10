Antonino Spinalbese, nel fuori onda, contro gli autori del Gf Vip: "Dovrei stare zitto? Non sono stupido"

Antonino Spinalbese si è lasciando andare a un duro sfogo contro la produzione e gli autori del Grande Fratello Vip in un fuori onda della diretta di ieri sera. Bisogna dire che la nona puntata del Gf Vip non è stata facilissima per l'ex fidanzato di Belen Rodriguez che è stato attaccato su tutti i fronti. È iniziato tutto con uno scontro faccia a faccia con il suo antagonista Edoardo Donnamaria. I due, che non si sopportano, ieri sera si sono affrontati in diretta non mandandosele a dire.

Spinalbese, infatti, non si è fatto problemi a definire Donnamaria un "senza pal*e" e un "coglio*e" e il volto di Forum ha risposto a tono definendo il papà di Luna Marì un saccente e arrogante. A favore di Donnamaria e, di conseguenza contro Spinalbese, si è schierata anche Sonia Bruganelli e la stessa Ginevra Lamborghini che ha definito il suo ex flirt, "poco uomo".

Spinalbese, palesemente sotto pressione, si è difeso a spada tratta tirando fuori un episodio in cui avrebbe ricevuto una spallata da Donnamaria mentre erano in magazzino e ha subito chiesto a Signorini i video dell'episodio. A questo punto Alfonso ha detto che non ci sono i video del magazzino zittendo in fretta il vippone ed è proprio questa frase ad aver portato su tutte le furie Antonino.

Durante il fuori onda della puntata, infatti, Spinalbese, parlando con Charlie Gnocchi, si è sfogato contro la produzione e Alfonso Signorini sottolineando di non essere stupido perché nel magazzino ci sono telecamere.

"Tutte delle gran caz*ate, ci sono due telecamere, sono solo stron*ate (quelle dette da Signorini) - ha detto Antonino - Secondo te non ho visto quella telecamera? Sono scemo? Dovrei stare zitto? Forse dovrei stare zitto, so che sto andando contro la furbizia", ha poi concluso, con amarezza. Sembra proprio che Antonino non si stia trovando benissimo all'interno della casa del Gf Vip. Come andrà a finire?