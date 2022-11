Antonino Spinalbese racconta come ha conosciuto Belen: "Ha fatto lei il primo passo"

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti indiscussi di questo Gf Vip. Oltre i suoi flirt nel Loft di Cinecittà a far parlare è ancora la relazione con Belen Rodriguez, da cui è nata la piccola Luna Marì. Un argomento scottante che incuriosisce anche molti vipponi. Proprio Edoardo Tavassi, grande fan della showgirl argentina, ha bombardato il coinquilino di domande indiscrete sul primo incontro con la donna.

Il primo appuntamento con Belen

Galeotti furono shampoo e capelli. Antonino da hairstylist racconta di aver conosciuto la ex per lavoro. Il coiffeur ligure si recò nella casa della soubrette per farle i capelli in occasione di un evento e scoccò subito un’affinità particolare tra i due. Tanto che Spinalbese si trattenne alla cena che la Rodriguez aveva organizzato in casa con alcuni amici. Una serata speciale dove i due si sono scambiati bigliettini dolci, sguardi provocanti, ed audaci piedini. Insomma l’intesa era piuttosto palpabile.

E’ stata poi proprio Belen a fare il primo passo. Lei dopo la cena ha preso il cellulare in mano inviando un messaggio ad Antonino. “Come stai?”, scrisse l’argentina al giovane. “Mi stavo sentendo male. Non ho dormito due giorni”, asserisce il 27enne. “Ho subito capito che avremo fatto un figlio”, aggiunge Antonino.

Da quella serata magica è nata un’appassionante relazione durata 2 anni. Un amore travolgente e forte che ha portato alla nascita di Luna Marì poco dopo. Il fidanzamento si è concluso, ma i due cercano di avere dei rapporti cordiali per la figlia. Delle battute che non sembrano rendere felice Oriana Marzoli, che è diventata piuttosto intima con l’ex di Belen. La venezuelana appare piuttosto gelosa del passato sentimentale del coinquilino.