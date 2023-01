Antonino Spinalbese avrebbe chiesto un cachet astronomico per rientrare al Gf Vip

Antonino Spinalbese torna a far parlare di sé dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Lo scorso 31 dicembre, infatti, il gieffino più chiacchierato di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà per sottoporsi a una piccola operazione per rimuovere una cisti, un intervento che ha richiesto il ricovero in ospedale e quindi l'uscita forzata dal gioco. Dopo essersi ripreso e dopo una quarantena necessaria per poter rientrare nella casa più spiata d'Italia, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez a breve tornerà in gara insieme ai suoi colleghi vipponi ma, nell'attesa, sembra proprio che l'ex parrucchiere ligure abbia fatto qualche capriccio chiedendo un netto aumento di stipendio per tornare a mettere piede al Gf Vip.

Spinalbese, infatti, secondo quanto riferito da Amedeo Venza, avrebbe chiesto alla produzione del programma un chacet astronomico, alto più di due volte quello stabilito a inizio programma. Sembra proprio che l'aumento di popolarità del 27enne lo abbia spinto a pretendere un cachet più alto che, secondo le voci, arriverebbe a toccare perfino i 20mila euro a settimana.

Durante i primi mesi di reality, però, Spinalbese aveva pattuito con il programma tra i 7 e gli 8mila euro a settimana ma adesso le sue pretese sembrano essere più che raddoppiate.

Per ora, si tratta solo di gossip ma staremo a vedere se nei prossimi giorni trapeleranno maggiori informazioni sulla vicenda o no. Intanto, per ora, il pubblico non vede l'ora di tornare a vedere le avventure amorose di Spinalbese nella casa del Gf Vip e chissà quale sarà la sua nuova preda ora che Oriana sembra aver rubato il cuore di Daniele.