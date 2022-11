Gf Vip: Charlie, Antonino e i voti dati alle prestazioni delle sue ex

Antonino Spinalbese ha fatto lo show dentro la casa del Gf Vip: è ormai noto che lui e Oriana Marzoli hanno dormito insieme e che non hanno solo "dormito", i video ripresi dalle telecamere parlano chiaro. Tra i due poi tutto è sfumato per colpa di una frase di Oriana che non è andata giù a Antonino.

Antonino e Charlie Gnocchi, restando in tema di relazioni e rivelazioni sessuali, sono stati i protagonisti di una conversazione che è stata duramente contestata dai telespettatori del programma e che è stata anche interrotta dalla produzione, che si è trovata costretta ad intervenire per zittire i due che stavano parlando delle prestazioni intime delle "donne di Spinalbese".

Gnocchi all'orecchio ha chiesto un commento numerico sulla prestazione di Oriana. E se Antonino prima ride, poi risponde affermando che si merita un 9. Charlie si aspettava qualcosa di più e infatti lo sottolinea, di tutta risposta Spinalbese ribatte: "Come e basta? Mica è un voto basso, è un 9, sopra il 9 è difficile. Il 10 l’ho trovato, ma è tostissimo da battere. E poi le ho dato un voto alto". A chi facesse riferimento non è dato saperlo ma per alcuni starebbe parlando di Belen Rodriguez, la mamma della sua bambina, Luna Marì.

Su Twitter in moltissimi hanno duramente commentato queste uscite sottolineando come lui abbia dato della maleducata a Oriana, ma che il primo a non portare rispetto è lui: "Le frasi di Charlie sono viscide e schifose. Però Antonino che si mette a dare un voto sulla prestazione che Oriana ha avuto con lui, dovrebbe anche lui imparare a dire 'una parola in meno' che bassezza entrambi"; "Non so se è peggio quello che dice cose orribili o l’altro che ridacchia e poi dà i voti come fosse in un talent".E ancora "Questo che parla sempre di dare l’esempio e ripete di essere padre, qui che esempio stava dando?".