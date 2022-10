Gf Vip, Antonino Spinalbese sbotta contro Edoardo: "Mi ha dato del mezzo padre"

E' un fiume in piena Antonino Spinalbese, che dopo uno scontro con Edoardo Donnamaria non ha intenzione di chiarire tantomeno di provare a riavvicinarsi all'ormai ex amico. A rompere gli equilibri una nomination: "Edoardo mi ha nominato dopo che per tre settimane stavamo insieme fino alle sei del mattino - si è sfogato Antonino con Antonella Fiordelisi - dove io venivo a dare i consigli prima a te e poi a lui. Ha detto che sono la persona meno vera della casa. Non mi va proprio di fare pace. L'ho proprio eliminato. Quando vado alle nomination, penso che lui sia già stato eliminato per me. Figurati".

Un atteggiamento che ha ferito profondamente l'ex hairstylist, ma mai quanto certe parole: "Non è finita - ha continuato - Ha detto 'Antonino è un mezzo padre', dicendo 'Ma no, è giuridica come frase'. Qual era la sua intenzione? Tutti quanti giudicano sempre e solo me". Questa affermazione è stata una doccia gelata per Antonino, che nella Casa non ha mai nascosto la sua sofferenza per la lontananza di Luna Marì, la figlia avuta da Belen Rodriguez.

"Capisco che tu ci sia rimasto male se parlavate così tanto prima. Mi dispiace che lui ti abbia nominato dando quella motivazione, però è venuto da te due volte" gli ha detto Antonella, provando a farlo ragionare. Antonino non vuole sentire ragioni, il rapporto con Edoardo è finito e non ha la minima intenzione di recuperarlo.