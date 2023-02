Gf Vip, l'eliminazione di Antonino e il caso del van: "Microfoni via e racconti intimi"

(Il video con i momenti nel van)

La diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata particolarmente movimentata. Un'eliminazione importante, quella di Spinalbese, che andrà a modificare le dinamiche interne del programma e poi come non parlare del provvedimento preso contro Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia.

Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nelle studio con in mano una busta nera: "Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione. Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l'omertà non premia".

"Una notte dai lunghi coltelli, dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto", ha concluso nel preambolo il conduttore. Ovviamente i vipponi si sono difesi affermando di non aver detto nulla di male e che loro pensavano che le telecamere a quell'ora non funzionassero.

"Eravamo convinti che le telecamere si fossero abbassate - ha dichiarato Micol -, stavamo parlando di sesso in maniera più disinibita". E poi Tavassi: "Per un attimo ci siamo sentiti liberi di scherzare e fare battute. Abbiamo parlato di tutto, anche di cose sessuali". Anche Nicole e Edoardo erano d'accordo con quanto detto dai due.

Ma Signorini non ci sta e parla chiaro: "Avete spudoratamente mentito, mi avete detto che vi siete lasciati andare, la realtà era un'altra, qualcuno di voi ha staccato i microfoni ambientali". Tavassi e Incorvaia hanno ammesso di averlo fatto. E continuando ad indagare il conduttore ha scoperto che Edoardo Donnamaria ha raccontato ai compagni di quando era andato a votare: in quell'occasione aveva incontrato i genitori che gli hanno mostrato un biglietto che lui non è riuscito a leggere e invece Nicole Murgia ha spoilerato alcuni fatti dall'esterno. Tutte pesanti violazioni del regolamento e per questo sono finiti tutti in nomination immediata.

"Qualcuno di voi ha infranto platealmente il regolamento, chi svitando i microfoni ambientali, come Micol e Tavassi, chi diffondendo delle informazioni riservate dall'esterno, come Murgia e Edoardo quando ha incontrato i suoi genitori - ha dichiarato Signorini -. Il provvedimento nei loro confronti, deciso dalla produzione, è stata la nomination d'ufficio. I quattro concorrenti rischiano quindi l'eliminazione".

Antonino Spinalbese torna a casa

Ieri sera il momento delle eliminazioni è stato particolarmente complesso: in nomination c'erano Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon ovvero quattro dei concorrenti più centrali di questa edizione. Con solo il 12% dei voti Antonino ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia, ma prima di andarsene ha voluto parlare di Fiordelisi.

Tra i due c'è sempre stato un rapporto ambiguo, non a caso il compagno di Antonella, Edoardo Donnamaria, è sempre stato molto geloso dell'ex di Belen Rodriguez e quindi nessuno si è sorpreso della scelta di Spinalbese di parlare di lei. "Antonella ha solo bisogno di un aiuto nella crescita, è educata, disponibile, carina, ha un sacco di qualità che non si sono viste. Se ama Edoardo? No, ma neanche Edoardo ama lei", parole importanti e molto forti che sicuramente faranno discutere anche nei prossimi giorni, se non settimane, anche perché il vippone sarà sempre in studio durante le dirette.

Immancabile poi da parte di Alfonso Signorini una frecciata su Ginevra Lamborghini: "Ginevra è single", gli ha comunicato e chissà che i due non decidano di frequentarsi davvero e forse il bacio che si sono scambiati potrebbe essere un preludio.