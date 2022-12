Gf Vip, Antonino Spinalbese esce per motivi di salute: dovrà operarsi

Antonino Spinalbese costretto a lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. Da qualche giorno lamentava forti dolori al coccige, dovuti a una cisti, così la produzione ha deciso di farlo uscire per permettergli di curarsi.

L'ex hair stylist probabilmente dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione della cisti, motivo per cui i tempi del suo rientro nel loft di Cinecittà potrebbero allungarsi. I dolori, come ha spiegato ai suoi compagni di avventura, sono insopportabili e non riusciva più a gestire la sua condizione fisica. Il gioco deve necessariamente aspettare, anche se l'uscita di Antonino arriva proprio sul più bello. In questi giorni infatti Ginevra Lamborghini - squalificata a ottobre per episodi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia - tornerà nella Casa (ufficialmente per qualche giorno di vacanza, poi chissà se il Grande Fratello deciderà di farla restare, ndr) e l'attenzione è tutta su di lei e Antonino, che non hanno mai nascosto di avere un feeling speciale.

Stasera, dunque, riflettori accesi sul Gf Vip - che va in onda eccezionalmente di sabato - per scoprire se Ginevra entrerà, se Antonino l'aspetterà almeno per salutarla prima di uscire, oppure se non si incontreranno, aumentando l'hype sul loro rapporto che in molti sperano si trasformi in una bella storia d'amore.