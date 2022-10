Antonino Spinalbese a Giaele De Donà: "Ho paura perché sono innamorato"

“Ops! We dit it again”, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà ci ricascano e finiscono, di nuovo, sotto le coperte. E’ una calda domenica assolata nel Loft di Cinecittà e l’haistylist e la veneta ne approfittano per stendersi in giardino al sole e sorseggiare del vino.

La ragazza punzecchia l’ex fidanzato di Belen con domande e battute. Mentre si scambiano consigli di bellezza Antonino coglie un momento di silenzio per chiamare Alberto e invitarlo ad unirsi a loro. Il ragazzo declina la proposta.

Antonino vuota il sacco

Gaiele difronte all’invito non ci sta, e sbotta: “Ma perché ogni volta che stai da solo con me chiami sempre Alberto? Hai paura di rimanere da solo con me? Ogni volta che andiamo in camera inviti prima Alberto e poi dici ‘Giaele vieni'. Hai paura di rimanere da solo. Non andare in panico. Prima inviti tutti quando andiamo in camera, poi inviti me dicendo ‘Giaele vuoi venire’? La vera domanda è perché hai paura?”

Ma la De Donà non ha dubbi: che lui abbia paura a rimanere solo con lei è assodato, infatti non è quella la domanda giusta da porre .Il vero interrogativo da fargli è: perché? Spinalbese risponde spiazzando la ragazza: “Ti sembro in panico? Cosa faccio dai. Invito tutti in maniera carina. In qualsiasi modo tu la veda è carina come cosa. Ho paura perché sono innamorato”, risponde ironicamente.

Sotto le coperte

Giaele sorride, apparendo compiaciuta della risposta, tanto che i due poco dopo si spostano in camera per fare un riposino al calduccio sotto le lenzuola. La coppia non sembra proprio dormire, visto che dalle coperte spiccano movimenti furtivi e sospetti, che lasciano sbigottiti i coinquilini accorsi a spiarli. Insomma frenare la passione per i due ormai sembra impossibile, anche se la coppia tenta di approfittare ancora una volta del favore delle coperte del Gf Vip.