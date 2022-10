Gf Vip, scenata di gelosia nella notte tra Giaele e Antonino: "Mi hai fatta passare per una t...."

Tutte lo vogliono, tutte le corteggiano. Antonino Spinalbese è il bello della casa, prima i flirt con Ginevra Lamborghini, poi l'avvicinamento a Giaele De Donà e come non parlare di Antonella Fiordelisi e dei confessionali in cui anche Patrizia Rossetti sottolinea quanto sia bello e che se avesse solo qualche anno in più... Ieri sera però, durante la diretta, Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con tra studio e casa e ha permesso a Ginevra e Antonino di parlare. I due si sono scambiati poche parole, giusto quelle due o tre per lasciar intendere che per Lamborghini l'interesse c'è ancora e che, come riferito dal conduttore, si è lasciata. Questo blocco ha mandato su tutte le furie Giaele De Donà che nella notte ha avuto una vera e propria discussione con Spinalbese che aveva il sapore di una scenata di gelosia.

La lite nella notte tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

"Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto - ha urlato De Donà contro Spinalbese - Se te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!". La discussione è nata proprio a seguito della chiacchierata che il gieffino ha avuto con Lamborghini durante la puntata.

"Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla! Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la t.... di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra - ha continuato Giaele sottolineando il feeling che si era creato tra i due - Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato. Dovevi dire che Ginevra era solo un’amica. Il messaggio che è passato è che tu pensi a Ginevra e che io sono la T di turno che provoca una persona che ha la testa da un’altra parte".

Spinalbese evidentemente ha risposto dicendo che lui in confessionale parla di tutte queste cose, ma per Giaele non è abbastanza: "Non me ne frega niente se dici queste cose in confessionale, devi dirle in diretta, altrimenti passo malissimo! Se io scherzo con te è perché tu me lo lasci fare! Tu non ti sei esposto".

"Ci sono due strade. A: hai un interesse per Ginevra, lo rispetto e non ti provoco. B: non hai un interesse per Ginevra è una tua amica e quindi posso provocarti. Tu in diretta non hai specificato ed il messaggio che è passato è che hai un interesse per lei. Da fuori tutti hanno capito che lei ti sta aspettando e che a te va bene". Come riporta Biccy, Antonino si è limitato a dire che tra lui e Ginevra non c'è nulla, che sono solo amici, ma a tutte le altre accuse non ha replicato.