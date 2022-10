Antonino Spinalbese scarica Ginevra Lamborghini: "Se fossi preso da Ginevra non dormirei con Giaele"

Antonino Spinalbese è il vero latin lover di questo Gf Vip. L’hair sylist è stato conteso da Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Tuttavia dopo la squalifica della rampolla della casa automobilistica, l’ex di Belen Rodriguez si è lanciato sulla veneta, spiegando una volta per tutte il rapporto con la sorella di Elettra.

Antonino fa chiarezza

Spinalbese parlando con Carolina Marconi ha chiarito il suo punto di vista rispetto alla liaison con Ginevra: “Assolutamente, però… Sì, Ginevra… Sembrano delle pagliacciate. Sono delle pagliacciate. Quello che abbiamo fatto prima… Ora devo farmi i miei pensieri perché lei esponendosi così tanto nei miei confronti… Nel senso che mi ha mirato proprio… Lascia perdere che mi ha chiesto scusa e non riesce a trattenersi… Non me ne frega niente”, ha asserito il 27enne, rincarando la dose: “Senti, se io fossi preso di Ginevra non dormirei nel letto con Giaele”, ha detto Antonino in maniera piuttosto tersa. Insomma il parrucchiere è ormai lanciassimo sulla De Donà, nonostante sia sposata, e pare abbia messo da parte l’interesse per Ginevra.

Ginevra si espone

Le parole di Antonino arrivano dopo l’incontro nella puntata di ieri con la Lamborghini. Il vip infatti si è ritrovato faccia a faccia con ragazza, che è tornata nella casa per avere un confronto con lui dopo il suo recente avvicinamento a Giaele De Donà e dopo il loro ultimo litigio in diretta. Antonino e Ginevra, infatti, prima che lei venisse squalificata dal gioco per l’affaire Marco Bellavia, erano stati protagonisti del primo flirt di questa edizione del reality. Da qualche settimana, però, tra i due che sembravano aver mantenuto un buon rapporto anche a distanza, è scoppiata una lite dopo dopo che Ginevra l'ha accusata di essere "poco uomo". Tuttavia la Lamborghini, nonostante la discussione ieri in puntata non ha nascosto i suoi sentimenti: “Ho avuto bisogno di vederti, e come prima cosa ti devo chiedere scusa perché ho fraintesi delle tue parole e ho capito. Mi è pianto il cuore, ti ho visto provato, non volevo pugnalarti alle spalle. Quello che è successo non è niente, per me sei la persona bella che ho conosciuto, ho capito chi sei, ho capito che quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto, non mi hai infangata”.