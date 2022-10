Antonino Spinalbese rivede Ginevra Lamborghini e si sbottona: "Mi manchi, ti vorrei di nuovo nella casa"

Antonino Spinalbese si è sbilanciato parecchio su Ginevra Lamborghini dopo il loro incontro in diretta in questa undicesima puntata del Gf Vip. Il vippone, infatti, si è ritrovato faccia a faccia con la sua ex grande amica (se non qualcosa in più) che è tornata nella casa per avere un confronto con lui dopo il suo recente avvicinamento a Giaele De Donà e dopo il loro ultimo litigio in diretta. Antonino e Ginevra, infatti, prima che lei venisse squalificata dal gioco per aver istigato il bullismo nei confronti di Marco Bellavia, erano stati protagonisti del primo flirt di questa edizione del Gf Vip. Da qualche settimana, però, tra i due che sembravano aver mantenuto un buon rapporto anche a distanza, è scoppiata una lite dopo dopo che Ginevra l'ha accusata di essere "poco uomo". La sorella di Elettra Lamborghini, infatti, ha rinfacciato ad Antonino di averla criticata per essersi avvicinata a lui nonostante fosse fidanzata e Antonino non ha preso per niente bene questa accusa di poca virilità. Oggi, però, i due si sono rivisti e sono sono aperti rivelando cosa pensano (e cosa sentono) l'uno dell'altra.

"Ho avuto bisogno di vederti - esordisce Ginevra - e come prima cosa ti devo chiedere scusa perché ho fraintesi delle tue parole e ho capito. Mi è pianto il cuore, ti ho visto provato, non volevo pugnalarti alle spalle. Quello che è successo non è niente, per me sei la persona bella che ho conosciuto, ho capito chi sei, ho capito che quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto, non mi hai infangata"

"La vorrei ancora nella casa - ha poi rivelato Antonino ad Alfonso Signorini che gli ha chiesto se vorrebbe ancora l'ereditiera in casa con lui - per me Ginevra era un paracadute all'interno della casa. Quando ti viene a mancare qualcosa inizi a vedere tutto nero. Mi manca. Ginevra tira fuori quello che cerco di nascondere di me ed è bello trovare queste persone".

I due si sono salutati calorosamente e una cosa è certa, entrambi avevano gli occhi che brillavano ma poi è arrivato il momento di fare i conti con il terzo elemento di questo triangolo amoroso, Giaele De Donà.