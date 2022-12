Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi di salute

Antonino Spinalbese ha abbandonato il Grande Fratello Vip. Per lui non ci sarà alcun festeggiamento di Capodanno nella Casa più spiata d'Italia. A dare la comunicazione è stata proprio la produzione del Gf Vip che però ha spiegato che si tratta di un abbandono temporaneo. Che Spinalbese prima o poi sarebbe dovuto uscire era già noto, da settimane infatti circolava questa indiscrezione e oggi si è avverata: "Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici".

Che il gieffino sarebbe però dovuto uscire proprio alla fine del 2022 era noto a pochi, se non a pochissimi. Non sono note informazioni sullo stato di salute di Spinalbese e non è escluso che l'intervento possa essere programmato già nei prossimi giorni. Qualcuno sotto al post Instagram del Gf stanno commentando affermando che la sua uscita sia solo una messa in scena, altri invece sperano che il concorrente non rientri proprio perché non lo apprezzano. Così alcuni sono intervenuti per sottolineare, e ricordare, che Spinalbese ha dei problemi seri al pancreas e che su queste cose non si scherza.