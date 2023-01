Gf Vip, Antonino torna in casa e scoppia la lite. Gianluca Onestini: "Non ha cervello"

Antonino Spinalbese è tornato nella casa del Grande Fratello Vip dopo essersi sottoposto ad un piccolo intervento, di cui però non si sa molto (forse durante questi giorni nella casa le telecamere riprenderanno qualche confidenza). E come primo gesto, durante la diretta, ha voluto ricreare il suo gioco di potere andando a commentare il comportamento degli inquilini della casa più spiata d'Italia, ma non di tutti, solo di tre.

Nel mirino di Spinalbese ci sono Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Oriana Marzoli. In particolare ad Onestini Spinalbese aveva molto da dire e da ridire soprattutto per il comportamento con Nikita Pelizon: "Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco".

Ovviamente queste parole non sono piaciute a Luca che ha risposto, ma non sono state apprezzate neanche dal fratello, Gianmarco, che, proprio come intervenne per difendere il fratello maggiore da Soleil Sorge, sui social ha commentato queste affermazioni scagliandosi contro l'ex di Belen Rodriguez: "Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai".

Ciò che a molti, che hanno guardato la puntata, sembra assurdo è questo cambio di posizione di Spinalbese che prima della sua momentanea uscita dal programma aveva un'opinione completamente diversa su Nikita: "Mi dicono che non devo più nominarla e dovrei nominare altri. Ma siete pazzi? Basta cosa? Basta? Io la nomino! Dovreste vederla come si posiziona sotto le telecamere la notte. L’ho vista! Ero a letto a mezzo metro da lei che ha fatto una sceneggiata da Oscar. Ve la devo raccontare perché è fantastica. Io stavo fingendo di dormire, lei è arrivata dopo aver discusso con Onestini e si è messa nel letto. La telecamera però era puntata verso l’armadio di Oriana. Appena però la telecamera si è girata lei ha cambiato posa ed espressione ed ha iniziato a fare quella triste. Una cosa assurda. Mi sono anche detto ‘mio Dio ma capitano tutte a me che poi la becco sempre’. Ragazzi non scherzo la scena era quella". Da queste parole è ben evidente il suo pensiero sulla vippona: una concorrente che a favore di telecamere cambia totalmente e quindi fa la scena.