Gf Vip, Spinalbese e quel "mongoloide" detto chiaramente. Bettarini: "Due pesi due misure"

Cartellino rosso per il Grande Fratello Vip. Ad estrarlo dal taschino, con un fischio severo, Stefano Bettarini, che dopo essere stato squalificato dal reality per una bestemmia, due anni fa, segue con attenzione quanto accade nel programma di Canale 5, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Un mese fa aveva già tuonato su Instagram per l'ingresso in Casa di Ginevra Lamborghini - squalificata per episodi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia - ora l'ex calciatore torna a sfogarsi sui social per due fatti accaduti nella Casa di Cinecittà in questi giorni.

Il primo è un video in cui Antonino Spinalbese pronuncia una frase offensiva parlando in camera con Edoardo Tavassi. "Ma neanche i mongoloidi si mettono i jeans" dice - riprendendo l'amico per il look - e a nulla serve la correzione del fratello di Guendalina: "No. I monoroidi... I molossoidi". "Sì, in Mongolia" si riprende Antonino quando ormai è troppo tardi. Bettarini condivide il video tra le sue storie e si rifà al dizionario della lingua italiana: "'Denominazione comune, ma in disuso nel campo scientifico, di chi è affetto da sindrome di Down; anche di ciò che lo caratterizza' cit Treccani. Solidarietà agli amici affetti dalla sindrome di Down".

Poco dopo Bettarini torna a dire la sua sul secondo ingresso di Ginevra Lamborghini nella Casa, avvenuto durante la diretta di ieri sera (qui il riassunto della puntata): "Questo un ulteriore affondo. La produzione e il Grande Fratello Vip si assumano la responsabilità in questa complicità. Hanno avallato, promosso e spinto chi il bullismo lo ha promosso più volte. Questo un ulteriore schiaffo a chi la violenza la combatte. Elogiamo chi la violenza l'ha promossa. Queste le conseguenze? Mi vergogno per voi. Due pesi due misure".