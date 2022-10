Antonino Spinalbese, in lacrime: "Mio padre si è tolto la vita, era depresso ma nessuno se ne è accorto"

Antonino Spinalbese si è lasciato andare a un momento di grande emotività in questa tredicesima puntata del Gf Vip raccontando la storia della scomparsa prematura di suo padre. "Mio padre si è tolto la vita da un giorno all'altro, era depresso ma nessuno se ne è accorto", ha svelato Antonino lasciando tutti a bocca aperta e finendo in un mare di lacrime (nonostante il suo tentativo di trattenerle).

"Mia sorella più piccola non ha ricordi di mio padre e non sa cosa vuol dire avere un padre, ho sofferto tantissimo per lei. Riempire un vuoto è un'angoscia. Mia madre non era più quella di prima dopo questa tragedia, era innamorata di lui anche se si erano separati. Per me la loro separazione è stato il mio primo dolore", sono le parole di Antonino che ha rivelato di essere dovuto crescere un po' troppo in fretta e fare da "marito" a sua mamma e da "padre" a sua sorella più piccola.

"Dopo la morte di mio padre ho continuato a scrivergli dei messaggi - ha svelato poi Antonino, palesemente emozionato nel rivedere le immagini della sua famiglia quando era ancora felice e spensierata - Io ci tengo a dire che ho finto qualsiasi cosa finora, non ho mai parlato di mio padre e del fatto che se ne sia andato così e stando qui 35 giorni uno dei motivi era quello di smetterla di distrarmi. Qui ho accettato che lui non c'è più, prima ho sempre finto che fosse nella camera accanto. Mi sono levato un peso che mi portavo da troppi anni. Forse l'unico che non aveva accettato la morte di mio padre ero io".

Poi Antonino ha parlato del rapporto speciale con sua mamma che gli ha scritto la lettera.

"Ciao Anto, se potessi donare una cosa nella vita, ti donerei la capacità di vederti attraverso i miei occhi. La vita per noi non è stata facile ma ci ha reso più forti e uniti. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza. Fai fatica a esprimerti e quando lo fai sembra che sei arrabbiato con il mondo. Per questo eviti le discussioni ma nessuno è perfetto, cerca di tirare fuori la parte di te che stai tenendo nascosta, sei un uomo con la U maiuscola, oggi che ti vedo realizzato posso dirti che anche tuo padre sarebbe stato orgoglioso di te".