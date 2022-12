Gf Vip, Oriana minaccia Antonino: "Mi hai raccontato molte cose di Belen, vuoi che le dica?"

(Sopra il video del confronto tra Oriana e Antonino)

La puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip è stata particolarmente accesa anche perché c'è stato un nuovo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Durante la settimana più volte è stata nominata Belen Rodriguez e anche in puntata il nome della showgirl è stato tirato in ballo: "Lui è stato usato, tipica persona che è stata rifiutata. Come ha fatto Belen, adesso la capisco. Perché Stefano è bellissimo e posso capirla, se li paragoni. Lei gli ha fatto bam, ciao, torno con il mio ex marito. Lui mi ha usato come Belen ha usato lui questo è il karma", queste le parole di Marzoli.

Ma la gieffina, non contenta, ha voluto mettere ancora di più in difficoltà Antonino insinuando che lui le avrebbe fatto delle confessioni molto particolari senza microfono. "Lui mi ha raccontato delle cose segrete - ha spiegato Oriana - che mi hanno fatto capire che si fidava di me. Poi appena è arrivata Ginevra ha smesso di parlarmi questo ridicolo, ma che schifo. Perché io lo accuso di avermi usata come ha fatto Belen con lui? No niente, nulla. Non voglio abbassarmi al suo livello". Ma poi ecco che lancia una vera e propria provocazione: "Antonino vuoi che parlo? Amore mi hai raccontato tantissime cose sotto le coperte dai! Se sotto le coperte mi ha parlato di Belen, non mi voglio abbassare, così capisce che non sono una che parla".

A questo punto Antonino si è trovato costretto a intervenire, anche solo per non far continuare Oriana: "Ok adesso parlo io. Questa la posso raccontare perché non c’è nulla di brutto. Le prime volte sotto le coperte lei mi ha fatto delle domande sulla mia ex compagna. Ma io non ho mai detto che Belen mi ha usato e non è andata in questa maniera".

Ma ecco che Marzoli di tutta risposta rilancia: "Una volta in cortiletto mi aveva parlato ancora di Belen. Si era tolto il microfono e mi aveva raccontato altre cose. Vuoi che lo dica? Non mi sembra proprio il caso. Vuoi che dica? Mi hai detto con chi sei andato una volta a… Non mi sembra il caso di dirlo adesso, ma se vuoi lo dico. Per te meglio che non lo dico. Non mi fare parlare guarda".

Visto l'andamento del confronto Alfonso Signorini si è sentito in dovere di intervenire e ha interrotto Oriana invitandola a non dire altro e Antonino non poteva che essere d'accordo con lui: "Sì fermiamoci, meglio così Alfonso perché ho più ansia io di te. Lei potrebbe inventarsi la qualunque. Ma stai scherzando. Basta, potrebbe finire questo confronto?".