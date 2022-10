Gf Vip, Antonino Spinalbese parla della morte del padre: "Si è tolto la vita"

Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo quasi un mese di convivenza, Antonino Spinalbese racconta ai compagni uno dei momenti più dolorosi della sua vita. La morte del papà, avvenuta quando lui aveva 17 anni, è una ferita sempre aperta: "Il 15 gennaio mia madre, presa da un'estrema paura, non lo so neanche spiegare, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto".

Uno shock che si porta dietro ancora oggi: "Quando entro in quella visuale e penso anche al fatto che stessi dormendo - spiega - mi ha scioccato la vita futura". Antonino ricorda tutto di quella notte e della mattina dopo, quando sono andati a Parma, dove il papà viveva per lavoro: "Mia madre aveva cercato di sfogarsi, in un maniera un po' strana, ma solamente perché io le ho sempre fatto sentire un po' questa forma di padre di famiglia, è come se l'avesse voluta trasferire a me. A un certo punto ci ritroviamo tutti a tavola, io, le mie sorelle e mia mamma, senza chiedere nulla, nessuna giustificazione, senza neanche chiedere la causa - racconta ancora, sforzandosi a trattenere le lacrime - Prendiamo la macchina e andiamo a Parma, ovviamente nell'obitorio. Mio padre si è tolto la vita".

Dietro la morte del papà di Antonino l'ombra della depressione: "Siamo entrati a casa sua e c'era uno stato folle. Mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto. Spesso la depressione non ha voce. Il fatto che lui mi abbia comunque trasferito delle leggi di vita che ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era totalmente inspiegabile".