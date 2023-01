Antonino Spinalbese è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo un'assenza forzata a causa di problemi di salute - il gieffino, infatti, ha dovuto subite una piccola operazione per rimuovere una cisti - il concorrente più desiderato di questa edizione del Gf Vip ha fatto rientro nella casa più spiata d'Italia. Contrariamente a quello che pensavano tutti, cioè che Spinalbese avrebbe fatto un'entrata ad effetto durante la puntata di lunedì prossimo del Gf Vip, il 27enne spezzino è di nuovo all'interno del reality show e, per celebrare il suo ritorno nel gioco, ha baciato ognuno dei concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. E non solo le sue amate donne della casa ma anche gli uomini e perfino Nikita Pelizon, l'unica con cui non è mai riuscito a costruire un rapporto nella casa ma che, per la gioia e per sorpresa di lei, ha baciato in bocca.

Siamo certi che la scelta di Signorini di far tornare il papà di Luna Marì nel gioco già da questo weekend sia stata ben ponderata, dopotutto, senza di lui, sono mancate tutte le dinamiche amorose e, adesso che la sua ex fiamma Oriana, è tra le braccia di Daniele Dal Moro, cosa accadrà?

Staremo a vedere, nel frattempo, dopo le voci di un cachet astronomico chiesto da Antonino per rientrare al Gf Vip, si sono aggiunte anche quelle su una possibile visita fatta dall'ex di Belen alla sua bimba, Luna Marì. In tantissimi, infatti, sono convinti che Antonino avrebbe visto sua figlia di persona, anche se sarebbe vietato dal regolamento del programma. Questo, però, resta solo un gossip e se un incontro faccia a faccia con Luna Marì sembra più che improbabile, forse, una video chiamata tra i due c'è stata ma la conferma non la avremo mai.