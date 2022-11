Gf Vip, paura per i sintomi di Spinalbese: "Mi mandano nel container"

Sono giorni di apprensione nella Casa del Grande Fratello Vip per il focolaio di Covid divampato. Cinque i concorrenti contagiati: Patrizia Rossetti, la prima, Attilio Romita, Luca Onestini, Charlie Gnocchi - messi in isolamento in un hotel - e Pamela Prati, eliminata la scorsa settimana, che ha scoperto di essere positiva una volta a casa.

Gli altri vipponi sono risultati tutti negativi, anche se nelle ultime ore Antonino Spinalbese sembra essere un sorvegliato speciale. Nel weekend aveva fatto sapere di non sentire i sapori, ma probabilmente era un problema di placche alla gola visto che il tampone era sempre negativo. Stanotte, invece, ha confessato a Oriana Marzoli - che voleva dormire con lui - di dover restare in isolamento per essere monitorato: "Non so se posso dormire qui - ha spiegato - Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura. Mi hanno detto 'sappi che devi andare a dormire nel container'". L'incontro romantico è quindi rimandato, Covid permettendo.

Come è entrato il Covid nella Casa

Come è potuto accadere che il Covid entrasse nella Casa di Cinecittà nonostante l'isolamento? Lo ha spiegato ieri sera in diretta il Professor Andrea Gori, intervenuto in puntata: "Il problema è che qualche contatto è verosimile ci sia stato con i nuovi ingressi. Dovete considerare che nonostante i protocolli l'attendibilità dei tamponi con pochi sintomi è bassa. È probabile che tamponi effettuati su asintomatici risultino falsamente negativi anche se sono positivi".

