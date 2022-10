Gf Vip: Soleil Sorge contro Antonino Spinalbese: "La copia non è mai come l'originale"

Antonino Spinalbese è uno dei grandi protagonisti del Gf Vip. Prima le rivelazioni sulla storia con Belen, poi il presunto flirt con Ginevra Lamborghini e poi ancora lo scontro faccia a faccia con il suo acerrimo nemico Edoardo Donnamaria. Nella scorsa puntata del Gf Vip, infatti, l'ex parrucchiere ligure è stato messo sotto attacco proprio da tutti, compresa Sonia Bruganelli che lo ha definito "saccente" e anche un po' "arrogante". Spinalbese, però, non ha apprezzato molto i continui attacchi ricevuti su tutti i fronti lamentandosi del trattamento della produzione nei suoi confronti.

A questo punto, chiamato in confessionale, Antonino è stato paragonato dagli autori del Gf Vip a Soleil Sorge che, nella scorsa edizione del reality show veniva attaccata da tutti ma da questo avrebbe tratto una grande notorietà, quindi, secondo loro, Antonino dovrebbe essere contento del percorso burrascoso che sta facendo all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata - ha detto Antonino raccontando ai suoi compagni la conversazione avuta con gli autori del programma - Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista”.

Peccato, però, che questo paragone abbia fatto infuriare Soleil Sorge che ha attaccato l'ex di Belen con un twitt velenosissimo dove ha sottolineato che il suo percorso e quello di Antonino al Gf Vip non avrebbero nulla di simile.

"È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali" ha dichiarato Soleil ottenendo oltre un milione di like su Twitter. Sembra proprio che il pubblico sia dalla sua parte e non da quella del papà di Luna Marì.